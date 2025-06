Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono in vacanza alle Seychelles in quella che sembra a tutti gli effetti un anticipo di luna di miele.

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono concessi una nuova vacanza da sogno. Dopo il safari in Africa, la coppia è approdata alle Seychelles per un viaggio che alcuni hanno descritto come un anticipo di luna di miele, facendo così sognare i fan.

La vacanza di Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova

Come anticipato, la coppia si sta concedendo un po’ di relax sulle spiagge paradisiache delle Seychelles. A documentare il soggiorno Paola, la quale ha condiviso nelle sue storie Instagram alcuni scatti. Qui si possono vedere spiagge mozzafiato bagnate dal mare cristallino, drink a base di acqua di cocco, tramonti incredibili e anche un po’ di allenamento nella palestra del resort.

Eppure, quella alle Seychelles non è l’unica vacanza che la conduttrice e il calciatore si sono concessi. Solo pochi giorni fa hanno condiviso coi fan alcuni scatti del loro safari in Africa, un’esperienza che pare li abbia toccati nel profondo, facendo loro comprendere cosa significhi provare il famoso “mal d’Africa“. Raoul Bellanova

La storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova

Ma com’è iniziata la storia d’amore tra Paola e Raoul? Ebbene, tutto è cominciato due anni fa, nel 2023. A raccontare come siano andate le cose è stata la conduttrice in un’intervista a Verissimo: “Mi ha conquistata in un modo inaspettato, nel senso che tutti i ragazzi di oggi si conoscono ovviamente tramite i social e lui invece ha fatto arrivare questo mazzo di rose giganti blu e senza nessun biglietto, tramite il passaparola, mi ha fatto dire da alcuni amici che erano da parte sua“.

Eppure, all’inizio, Paola non sapeva proprio chi fosse Raoul: “Non seguendo il calcio, non lo conoscevo… mi sono un po’ informata e poi alla fine gli ho scritto io su Instagram“, ha aggiunto. Da lì il primo incontro, durante il quale sarebbe scoppiata immediatamente la scintilla.

Una storia d’amore che tuttavia ha avuto alti e bassi, tant’è vero che a causa di un momento di crisi, la coppia ha deciso pure di lasciarsi. Ma dopo un po’ di tempo è tornato il sereno, Paola e Raoul hanno trovato il punto di incontro e ora la loro relazione sembra procedere meglio di prima.