Un ex concorrente di The Couple rompe il silenzio sul presunto flirt tra Antonino Spinalbese ed Elena Barolo: ecco cosa ha raccontato.

Tra le indiscrezioni che hanno infiammato il gossip recentemente, una delle più chiacchierate riguarda il possibile flirt tra Antonino Spinalbese ed Elena Barolo. Entrambi hanno partecipato al reality show “The Couple”, andato in onda su Canale 5, e secondo alcune voci starebbero insieme in segreto da tempo. Nel corso del programma condotto da Ilary Blasi, l’ex di Belen aveva fatto discutere con la sua riflessione sul tema dei tradimenti in una coppia. A lanciare l’indiscrezione sul presunto flirt è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, ma a intervenire ci ha pensato Andrea Tabanelli.

La reazione alla chiusura anticipata di “The Couple”

A fare luce sulla questione è stato Andrea Tabanelli, ex calciatore e dj, che ha condiviso l’esperienza del reality con Antonino Spinalbese. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, si aperto anche sulla chiusura anticipata del programma.

Il montepremi da un milione di euro, inizialmente destinato a una delle coppie, è stato devoluto all’ospedale Gaslini di Genova. L’ex calciatore e dj ha commentato così: “Io e Antonino siamo stati gli unici a esultare perché eravamo finalmente liberi“.

La verità sul flirt tra Antonino Spinalbese ed Elena Barolo

A seguire, sempre al microfono di Lorenzo Pugnaloni, ha raccontato cosa c’è davvero tra Antonino Spinalbese ed Elena Barolo: “Credo che ci fosse già all’interno di The Couple una simpatia che, però, non andava oltre per nessuno dei due. Magari qualcuno per pettegolezzo ha cercato di far credere il contrario“.

Con queste parole, Andrea Tabanelli ha smentito le voci che volevano i due protagonisti coinvolti sentimentalmente. L’ex velina di Striscia la Notizia sarebbe single dopo la fine della relazione con Alessandro Martorana, mentre anche Spinalbese, noto per la sua passata relazione con Belen Rodriguez, non risulterebbe impegnato.