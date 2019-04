Chi è Alessandro Martorana? Tutto sullo stilista dei vip

Stilista famoso non solo in Italia, Alessandro Martorana è famoso per i suoi abiti confezionati su misura per clienti speciali, come Lapo Elkann. Scopriamo tutto su di lui!

Nato a Torino da famiglia siciliana, Alessandro Martorana fa lo stilista di professione. Ha potuto realizzare il suo sogno all’alba dei trent’anni quando ha incontrato un personaggio particolare: Lapo Elkann. Durante la sua carriera ha avuto modo di farsi conoscere da importanti personalità internazionali, che gli hanno permesso di diventare uno degli stilisti preferiti dei vip. Scopriamo tutto su di lui, dalla vita privata e le relazioni amorose fino alla carriera lavorativa!

La biografia di Alessandro Martorana

Classe 1974, Alessandro Martorana è nato a Torino il 28 giugno sotto il segno dell’Acquario, da genitori di origini siciliane. Sin dalla gioventù il torinese di nascita si è interessato al mondo della sartoria, soprattutto grazie ai viaggi verso la capitale britannica che lo hanno portato a scoprire uno stile ed una moda decisamente differenti da quelli italiani. Durante le trasferte a Londra andava a lavorare nella sartoria dello zio, con cui condivideva questa passione.

Dopo il diploma il giovane Alessandro ha lavorato per alcune aziende meccaniche, fino a quando ha deciso di licenziarsi per dare sfogo al suo sogno. All’età di 29 anni, infatti, grazie alla liquidazione ottenuta è riuscito ad aprire il suo primo negozio nella città in cui è cresciuto: Moncalieri.

La carriera: dal negozio di periferia a Los Angeles

Nel 2003 Alessandro Martorana è riuscito a dar vita al suo sogno, aprendo un piccolo negozio nella provincia sud di Torino. Il sarto però non sapeva che da li a poco la sua vita sarebbe cambiata radicalmente. Un giorno, infatti, sarebbe entrato nel suo negozio Lapo Elkann che lo ha preso sotto la sua ala e se lo è portato in giro per il mondo. Se quindi all’inizio il sarto si occupava principalmente di confezionare camicie su misura, nel giro di poco tempo è diventato il sarto di fiducia di molti calciatori.

Dopo poco dal successo italiano, sempre grazie ad Elkann, ha lasciato il negozio di Torino per trasferirsi nella maestosa Los Angeles. Nella capitale californiana ha avuto modo di farsi conoscere anche dai personaggi del mondo dello spettacolo fino a personalità importanti come la famiglia reale dell’Arabia Saudita. Insomma, in qualche anno il sarto torinese ha fatto un gran salto di qualità!

La vita amorosa dello stilista

Durante il 2010 Alessandro Martorana ha avuto una relazione con la conduttrice televisiva Simona Ventura, con cui però non sembrerebbe essere finita bene, così come ha rilasciato il settimanale Chi. Dopo neanche un anno di relazione, infatti, sarebbe stato proprio il torinese a lasciare la compagna poco prima delle festività natalizie.

Dal 2013 il sarto è legato in una relazione con la showgirl Elena Barolo, più giovane di lui di 8 anni. La coppia sarebbe al settimo cielo e c’è anche chi parla di matrimonio in vista.

3 curiosità su Alessandro Martorana

• Sul proprio sito web è possibile conoscere meglio Alessandro Martorana, attraverso un racconto della propria vita, soprattutto professionale. Sono disponibili le storie dei suoi atelier, del proprio percorso e la sua filosofia lavorativa. “Il mio obiettivo è riuscire a fare sempre qualcosa di nuovo, e grazie a questo poter crescere“, ecco una delle frasi per descriversi.

• Sul suo profilo Instagram ama postare momenti felici della sua vita, soprattutto in occasione mondana accompagnato da numerose celebrità. Tra le tante foto non mancano quelle con la compagna Elena Barolo, con cui condivide scatti felici, oltre che la vita di tutti i giorni!

• La sua squadra del cuore è la Juventus. Non sappiamo se abbia iniziato a tifare dopo l’incontro con la famiglia Agnelli, ma è certo che provi un certo interesse per la squadra torinese. Come lo sappiamo? Basta guardare il suo profilo Instagram per vedere quanto si interessi alle questioni calcistiche!