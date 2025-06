Ritorno di fiamma tra Alfonso D’Apice e Federica Petagna dopo il Grande Fratello? L’ex gieffino rompe il silenzio.

La storia d’amore tra Alfonso D’Apice e Federica Petagna è stata al centro dei riflettori per anni. Dopo otto anni insieme e un periodo di convivenza, la coppia aveva deciso di partecipare a Temptation Island nel 2024, concludendo la loro esperienza separandosi definitivamente. Da allora, entrambi hanno seguito strade diverse e sono stati protagonisti di accesi confronti nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello. Ma a distanza di qualche mese dalla fine del reality, da cui entrambi sono usciti fidanzati con altre persone, sono spuntate voci su un possibile ritorno di fiamma. Ma cosa sta succedendo realmente? Lo ha rivelato lo stesso Alfonso.

Le parole di Alfonso D’Apice sulla fine della relazione

Ai microfoni di Radio Radio, l’ex gieffino ha finalmente rotto il silenzio sulla fine della sua storia con Federica Petagna.

“Con il tempo ti rendi conto che certe cose sono state raccontate in modo distorto, per favorire o danneggiare qualcuno“, ha spiegato Alfonso.

“Federica ha ingigantito la mia gelosia e il mio stile di vita. Oggi sono con Chiara Cainelli e sto benissimo. Lei è una delle persone più libere che io abbia mai conosciuto“.

Sui social non perdono occasione di mostrarsi innamorati e affiatati.

Ma allora quali sono stati i gossip sul presunto ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti di Temtpation Island?

Alfonso e Federica: nessun ritorno di fiamma

A dispetto dei gossip, Alfonso D’Apice smentisce categoricamente ogni contatto sentimentale con la sua ex.

“Non è vero. Non ci siamo mai risentiti dopo il Grande Fratello, tranne una sola volta per una bolletta da pagare. Ero già fidanzato con Chiara e non l’avrei mai contattata“, chiarisce.

Alfonso chiude quindi ogni speranza dei fan di un possibile ritorno di fiamma con Federica e ribadisce di aver voltato pagina definitivamente. Oggi è felice accanto alla nuova compagna e guarda al futuro con serenità e consapevolezza.