Karina Cascella critica OnlyFans e gli influencer: “Non venite a parlarmi di libertà, sono poco di buono”.

Karina Cascella, celebre volto televisivo, è finita al centro di una nuova polemica dopo aver risposto a chi le chiedeva dei contenuti su OnlyFans e dei personaggi che li condividono. Con parole dure e dirette, Karina Cascella ha espresso la sua opinione sulla piattaforma e sulla mercificazione del corpo che, secondo lei, sta superando ogni limite. Le sue parole non sono passate inosservate e hanno scatenato reazioni differenti tra gli utenti. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Karina Cascella e la critica a OnlyFans

“Non venite a parlarmi della libertà di ognuno di fare ciò che vuole, perché ci dovrebbe sempre essere un limite alla decenza e in questo mondo si è superato da un bel po’“. Parole forti e senza giri di parole, nel classico stile dell’opinionista, che non ha esitato a puntare il dito contro chi usa OnlyFans per monetizzare contenuti espliciti, spacciandoli per “normale lavoro“.

Karina ha rincarato la dose affermando: “Ragazze che fanno qualsiasi cosa e ne parlano come se fosse normale… beh, non è affatto così. Si dovrebbero definire per ciò che sono, e cioè poco di buono, e sono stata educata“.

Karina Cascella torna al centro della polemica

Le parole di Karina Cascella si inseriscono in un contesto più ampio di critiche e di riflessioni sul mondo dei social e sulla percezione dei mestieri legati alla visibilità online.

Già in passato, infatti, nel corso del suo ritorno in tv come opinionista, Karina aveva bacchettato chi definiva l’attività dell’influencer come un lavoro al pari di molti altri.

La polemica potrebbe proseguire con nuovi colpi di scena: qualcuno risponderà alla critica dell’opinionista avviando un acceso botta e risposta? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi per scoprirlo.