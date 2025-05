“L’influencer? Non è un lavoro”: scontro tv tra Karina Cascella e Marina La Rosa

Argomento scottante a Pomeriggio 5 quello del lavoro e del ruolo degli influencer: ecco cosa ne pensano Marina La Rosa e Karina Cascella.

Solamente poco tempo fa, Karina Cascella si era espressa molto duramente sulla differenza tra il lavoro nel mondo dei social e quello da lei ritenuto “il vero lavoro”. Ora, l’ex opinionista di Uomini e Donne è tornata sul tema a Pomeriggio 5 discutendo animatamente con Marina La Rosa, ex partecipante del GF e di diversi altri programmi tv.

Karina Cascella e il vero lavoro

Già in passato Karina Cascella aveva espresso il proprio pensiero in merito alle nuove generazioni e soprattutto a tutti quei ragazzi e ragazze che non esercitano un “vero lavoro” ma che si trovano a fare gli influencer giudicando “faticose” le loro giornate. In questa ottica, l’ex volto di Uomini e Donne non le aveva certo mandate a dire.

Karina Cascella – www.donnaglamour.it

“Non sopporto quelli che dicono che sono stanchi per creare contenuti. Fate davvero ridere, lo dico anche qui, fate tanto ridere. Il lavoro vero è altro e non è quello sui social mi dispiace”, erano state le sue parole.

Lo scontro sul ruolo degli influencer

Tale concetto è stato ribadito dalla Cascella nel corso dell’ultima puntata trasmessa di Pomeriggio 5. In questo senso, la donna si è trovata a discutere con Marina La Rosa. “Io continuo a sostenere che fare l’influencer non è un vero lavoro. La verità è che si vuole guadagnare tanto facendo il minimo sforzo”, ha detto Karina.

La Cascella ha proseguito sottolineando come, rispetto ad altre persone, lei proprio non riesca a “considerare un lavoro il fatto di essere invitata in un salotto per dire la mia opinione, io la considero una benedizione ma non lo posso considerare un lavoro, il lavoro è quello di Myrta che conduce un programma”.

La La Rosa, invece, ha sostenuto come ci siano influencer che, invece, rispetto alla massa facciano anche cose utili e che, in questo senso, si possa parlare veramente di lavoro.