Cinema in lutto: è morto il tre volte Premio Oscar

Il mondo del cinema deve fare i conti con un altro lutto pesantissimo. Dopo l’addio al celebre attore “preferito” da Scorsese, ecco la dipartita del mitico tre volte Premio Oscar, Robert Benton, regista e sceneggiatore di ‘Kramer contro Kramer’ ma anche de ‘Le Stagioni del cuore’. L’uomo è deceduto all’età di 92 anni.

Morto Robert Benton. l’annuncio

Sono ore davvero buie per il mondo del cinema. Un lutto incredibile è avvenuto per tutto il settore: è morto il celebre regista e sceneggiatore Robert Benton, all’età di 92 anni. A dare la notizia della dipartita dell’uomo è stata al New York Times la sua assistente, Marisa Forzano. Nella sua carriera, Benton è stato una vera e propria star del settore cinematografico americano.

Secondo quanto si apprende dal New York Times e dalla sua storica assistente, il famoso regista sarebbe deceduto nella giornata di domenica presso la propria abitazione di Manhattan. Non sono state rese note le cause della morte ma è possibile si tratti di questioni legate all’età.

La carriera e i successi

Nel corso della sua fantastica carriera, Benton ha messo la propria firma su opere di grande successo. Come anticipato, infatti, vinse ben tre Premi Oscar, nel 1980 per la miglior regia e sceneggiatura di ‘Kramer contro Kramer’, mentre nel 1985 come miglior sceneggiatura per ‘Le Stagioni del cuore’.

Il compianto regista e sceneggiatore è ricordato anche per aver co-sceneggiato uno dei film più rivoluzionari degli anni Sessanta, ovvero ‘Bonnie and Clyde’, conosciuto in Italia con il titolo ‘Gangster Story’ (1967), diretto da Arthur Penn. Importante anche il suo lavoro per ‘Uomini e cobra’ (1970) di Joseph L. Mankiewicz, ‘Ma papà ti manda sola?’ (1972) di Peter Bogdanovich, oltre che ‘Oh! Calcutta!’ (1972) di Jacques Levy e ‘Superman’ (1978) di Richard Donner.