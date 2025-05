Selvaggia Lucarelli: al suo matrimonio un invitato “speciale”

Si sposerà l’anno prossimo Selvaggia Lucarelli con Lorenzo Biagiarelli e tra gli invitati ci sarebbe anche una persona molto “speciale”.

Qualche settimana fa, Selvaggia Lucarelli ha comunicato la propria intenzione di sposarsi, probabilmente il prossimo anno, con il suo compagno Lorenzo Biagiarelli. Una notizia che ha sorpreso molti ma che ha destato curiosità anche per via degli invitati. Infatti, tra chi sarà presente alla festa di nozze ci sarebbe una persona molto “speciale” per la penna graffiante…

Selvaggia Lucarelli si sposa con Lorenzo Biagiarelli

Indubbiamente è ancora troppo presto per conoscere i dettagli di quelle che saranno le nozze e la festa di Selvaggia Lucarelli con Lorenzo Biagiarelli ma la stessa penna graffiante, qualche tempo fa, aveva dato qualche dettaglio durante quello che, di fatto, è stato il suo annuncio in merito al prossimo matrimonio con il compagno.

Selvaggia Lucarelli – www.donnaglamour.it

Al programma ‘Hot Ones Italia’, la Lucarelli aveva spiegato sulla decisione di sposarsi: “[…] Gli ho ricordato della casa acquistata in Puglia, in una piazzetta davanti ad una chiesa. Potremmo fare una festa incredibile a tema… la pizzica, i taralli, Albano, Emma, I Negramaro. Chiudiamo tutto il Paese e facciamo una grande festa… altro che i compleanni di Madonna in Puglia. E pare abbia detto di si! Forse in primavera dell’anno prossimo“.

L’invitato speciale alle nozze

In quella occasione nessuna parola precisa sugli inviati anche se una persona, a quanto pare, ci sarà sicuramente e non si tratta di un individuo qualunque. Infatti, l’ex della Lucarelli, Laerte Pappalardo, nonché padre di suo figlio, ha spiegato a ‘La Volta Buona’ di essere stato invitato alle nozze. “Sono stato invitato al futuro matrimonio di Selvaggia, assolutamente sì. E ci vado con molta gioia”, le sue parole. “So che è il prossimo anno, ma non so quando”.

L’uomo ha poi spiegato di avere tenuto sempre un rapporto positivo con la Lucarelli e di averlo fatto, ovviamente, anche per il bene del loro figlio.