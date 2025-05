“Cose gravi dietro”: il retroscena su Belen e Cecilia Rodriguez

Spuntano nuovi retroscena legati al rapporto che si è rotto tra le sorelle Rodriguez: ecco cosa sarebbe accaduto tra Belen e Cecilia.

Il recente annuncio della gravidanza di Cecilia Rodriguez, al primo figlio con Ignazio Moser, ha fatto molto parlare anche in relazione a quella che sarebbe, secondo alcuni, una crisi profonda della coppia. Un feeling rovinato che avrebbe coinvolto anche la sorella di Chechu, Belen. Tra le due, infatti, si sarebbe rotto qualcosa. Nuovi dettagli sarebbero stati svelati in queste ore.

La gravidanza di Cecilia Rodriguez e le voci su Moser

Come anticipato e come noto ormai a tutti, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno aspettando il loro primo figlio. Dopo settimane, se non mesi, di rumors, l’argentina è uscita allo scoperto mostrando finalmente il pancione e facendo intendere che le cose tra i futuri genitori stiano andando comunque bene anche per il bebè in arrivo.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Eppure, le voci relative alla crisi con Moser non si sono affatto placate dopo l’annuncio. Anzi. Per alcuni le foto condivise dalla bella Chechu non sarebbero “fresche” e “attuali” ma sarebbero state scattate precedentemente alla crisi.

A mettere ulteriore pepe alla vicenda, anche l’evidente clima di gelo con sua sorella Belen con la quale il rapporto sembra essere ai minimi termini.

La verità su Belen e la sorella

La domanda che in tanti si stanno facendo in questi giorni riguarda cosa possa essere accaduto veramente tra le due argentine che fino a poco tempo fa sembravano più unite che mai. La notizia dell’arrivo di un bambino avrebbe dovuto unirle ancora di più e invece le cose sembrano decisamente diverse.

A fare chiarezza ci ha pensato il settimanale Chi, citato da svariati altri media. “Si parlava di una lite fra Belen e Ignazio, dopo che la showgirl aveva scherzato con Andrea Damante a una festa, dove l’ex gieffino metteva la musica. Ma i motivi di questa distanza sono più profondi. Così profondi che, al momento, non è il caso di farli emergere”.

Il media ha poi aggiunto: “Cecilia, in questi anni, ha fatto molto per Belen, si è messa spesso in secondo piano. Arrivata in Italia come ‘la sorella di…’, ha costruito poco alla volta la propria fortuna, ma sempre mettendo al primo posto sua sorella e la famiglia che, poco alla volta, le ha raggiunte in Italia”.

Anche Gabriele Parpiglia, esperto di gossip, ha spiegato come tra le due sorelle il feeling è decisamente ben lontano dall’essere sereno. Tra le due “ci sono cose ben più gravi sotto“, rispetto a quanto uscito fuori fino ad ora. Staremo a vedere se le dirette interessate vorranno dire qualcosa.