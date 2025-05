Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser annunciano la tanto attesa gravidanza, ma secondo i rumors tra i due ci sarebbe aria di crisi.

Nella giornata della Festa della Mamma, Cecilia Rodriguez e il marito Ignazio Moser hanno fatto un lieto annuncio tanto atteso: l’arrivo della loro prima figlia, Clara Isabel. L’annuncio ha subito fatto il pieno di likes, e tantissimi amici e fan hanno commentato il post facendo gli auguri ai futuri genitori.

Non è passato inosservato il silenzio di Belen, sorella di Cecilia, che confermerebbe l’allontanamento tra le due a causa di una presunta lite. Ma dietro questo annuncio si nasconde anche un’altra verità inaspettata: anche tra Ignazio e Cecilia ci sarebbe aria di crisi. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Il silenzio di Belen conferma la crisi tra sorelle

Nonostante l’importanza dell’evento, Belen Rodriguez ha ignorato completamente l’annuncio della nascita della nipote sui suoi profili social, alimentando ulteriormente le voci di una frattura insanabile tra le due sorelle.

Nessun augurio, nessun post, neanche una storia che potesse far intuire un pensiero rivolto a Cecilia o alla nuova arrivata. Un atteggiamento che i fan hanno interpretato come una conferma della crisi familiare in corso.

A peggiorare la situazione, Belen non ha nemmeno rivolto parole alla madre Veronica Cozzani per la festa della mamma, aumentando i sospetti su un clima teso all’interno della famiglia Rodriguez.

Ma oltre a queste voci c’è un’indiscrezione che riguarda la presunta crisi tra i futuri genitori.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: crisi in corso nonostante l’annuncio

Oltre al gelo tra sorelle, sono emersi anche dubbi sulla reale armonia tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Alcuni utenti sui social, tra cui l’esperto di gossip Alessandro Rosica, sostengono che le foto pubblicate dalla coppia siano vecchie e che i due, in realtà, stiano vivendo un momento complicato.

Rosica ha commentato la notizia rivelando: “Ultimamente postano solo foto vecchie e sono ai ferri corti, anzi, cortissimi“.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali, le indiscrezioni si moltiplicano, spingendo molti a chiedersi se la felicità mostrata online corrisponda davvero alla realtà.