Cecilia Rodriguez è incinta: l’annuncio e il silenzio pubblico della sorella Belen

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser annunciano di aspettare una bambina: ma è l’assenza pubblica di Belen che fa discutere.

Nel giorno della Festa della Mamma, dopo i diversi indizi che si rincorrono da mesi, è arrivata la conferma ufficiale: Cecilia Rodriguez è incinta. Lei e il marito Ignazio Moser, sposati nel giugno 2024, aspettano la loro prima bambina, Clara Isabel. L’annuncio è stato fatto sui rispettivi profili Instagram della coppia attraverso un post emozionante, ma l’attenzione dei fan è stata catturata dall’assenza pubblica di Belen Rodriguez.

L’annuncio sui social di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez, come riportato da Tgcom24, ha scelto un carosello di foto che mostra i primi mesi della gravidanza per rivelare al mondo l’arrivo della loro bambina. Accompagnando le immagini, un messaggio dolcissimo dedicato alla piccola in arrivo: “Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi“.

Non è la prima volta che la coppia condivide pubblicamente il desiderio di costruire una famiglia. E ora, con grande emozione, l’influencer scrive ancora: “La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere“. A completare il post, la rivelazione del nome scelto per la bambina: “A presto piccola Clara Isabel“.

Il silenzio di Belen Rodriguez e i rumors sulla lite

Nonostante la gioia dell’annuncio, alcuni fan hanno notato un’assenza significativa: quella della sorella Belen Rodriguez. Nessun messaggio pubblico, nessuna condivisione – al momento – del post da parte della showgirl argentina, alimentando così i rumors che parlano da settimane di una crisi tra le due sorelle.

Un silenzio che pesa, soprattutto considerando l’importanza del momento per Cecilia Rodriguez. La situazione è resa ancora più delicata dal recente coinvolgimento della showgirl in una rissa, notizia che ha ulteriormente attirato l’attenzione su di lei.