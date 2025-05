Belen coinvolta in una lite per strada a Milano: spunta un video sui social che diventa virale. Scopri cos’è successo.

Ancora una volta Belen Rodriguez è protagonista di un gossip molto acceso. Nelle ultime ore, infatti, è emerso un video che la mostra coinvolta in una lite per strada nel centro di Milano. L’episodio ha scatenato la curiosità del web, facendo impennare le ricerche online e sollevando domande su quanto realmente accaduto. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Lite in strada per Belen Rodriguez

A far circolare la voce è stato il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, dove ha evidenziato alcuni commenti comparsi sotto a un recente post Instagram della showgirl argentina. Belen si mostrava intenta a truccarsi con i prodotti della sua linea beauty, ma tra i commenti alcuni utenti sostenevano che fosse stata coinvolta in una rissa fuori da un locale.

A rincarare la dose è intervenuta anche l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha pubblicato un breve video sul suo profilo Instagram. Nel filmato, si vede una donna, che sembra proprio essere Belen, cercare di calmare un’altra ragazza visibilmente alterata. In sottofondo si sente chiaramente una voce, attribuita alla showgirl, dire: “Non insultare!“.

Oddio la rissa di Belen 🫦 pic.twitter.com/9DKfzVNMVx — Diön The Prophet 52%⏳TicTac 🐅🇵🇸 (@Didiitsmyname7) May 7, 2025

Nessuna aggressione fisica dunque, ma piuttosto una discussione animata, probabilmente degenerata in toni accesi ma non sfociata in violenza.

Le tensioni con Ignazio Moser sullo sfondo

La notizia arriva in un momento già delicato per Belen Rodriguez, coinvolta in presunte tensioni familiari con Ignazio Moser, compagno della sorella Cecilia. Secondo il settimanale Nuovo TV, il gelo tra i due sarebbe dovuto alla natura protettiva di Belen, preoccupata per il benessere della sorella minore.

Al momento la diretta interessata non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Il video, diventato virale anche su Twitter, ha suscitato grande interesse tra i fan della showgirl. C’è chi parla di provocazione e chi di semplice tentativo di sedare gli animi. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi per far luce sulla vicenda.