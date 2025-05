L’ex allievo di Amici Esa Abrate racconta per la prima volta il suo arresto e il difficile periodo vissuto.

A distanza di anni dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Esa Abrate è tornato a far parlare di sé, ma questa volta per una vicenda personale che ha deciso di condividere pubblicamente. Il cantante, noto per la sua presenza nella ventesima edizione del talent show di Canale 5, ha raccontato sui social il momento buio che ha attraversato dopo l’esperienza televisiva, culminato con il suo arresto. Una dichiarazione sorprendente che ha lasciato senza parole i fan. Ma scopriamo che cosa ha raccontato.

Esa Abrate: dopo Amici, un periodo di crisi personale

Seguito all’interno della scuola da Rudy Zerbi, Esa aveva conquistato il pubblico grazie alla sua sensibilità artistica. Tuttavia, una volta uscito dal programma, il giovane artista ha dovuto affrontare una profonda crisi personale.

Esa ha rivelato in un video pubblicato sui social di aver vissuto un periodo di depressione e di conflitto familiare, al punto da essere cacciato di casa. Queste difficoltà lo hanno spinto a compiere scelte sbagliate.

ìCon grande coraggio, Esa Abrate ha ammesso pubblicamente: “Non è semplice ammetterlo ma c’è stato un periodo in cui spacciavo e così sono stato arrestato“.

La nuova vita di Esa Abrate

La vicenda, ha precisato il cantante, si è conclusa con un patteggiamento: nessun carcere grazie alla fedina penale pulita, ma ha scontato la pena con firme quotidiane e arresti domiciliari per un mese e mezzo.

Nonostante tutto, Esa Abrate ha trovato la forza di rialzarsi. Oggi il cantante ha deciso di parlare apertamente del suo passato per avere finalmente un nuovo inizio. Si sta infatti dedicando con rinnovato entusiasmo alla musica, pronto a riconquistare il pubblico che lo aveva amato ad Amici.