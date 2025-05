Carlo Conti potrebbe scegliere Nathalie Guetta per affiancarlo nella conduzione di Sanremo 2026. Scopri l’indiscrezione.

Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia già ricco di sorprese e novità. Dopo la conferma del ritorno di Carlo Conti alla guida della kermesse, una nuova indiscrezione alimenta la curiosità del pubblico: Nathalie Guetta potrebbe essere una delle co-conduttrici della prossima edizione. L’attrice, celebre per il ruolo di suor Maria in “Don Matteo”, aveva espresso il desiderio di salire sul palco dell’Ariston durante l’intervista a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, andata in onda la scorsa settimana. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Il sogno di Nathalie Guetta: “Voglio fare la soubrette a Sanremo”

Durante la sua partecipazione alla prima puntata della nuova stagione di Belve, Nathalie Guetta aveva dichiarato con entusiasmo: “Prima di morire, voglio fare la soubrette a Sanremo“. Una frase che ha suscitato simpatia e interesse, tanto da raggiungere anche Carlo Conti.

Nathalie Guetta ospite della prima puntata della nuova stagione del programma Rai ‘Belve’ – www.donnaglamour.it

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, il conduttore e direttore artistico del Festival starebbe seriamente considerando l’idea di coinvolgere l’artista nella conduzione dell’evento.

Ma Nathalie Guetta non sarebbe l’unico volto su cui pensa di puntare il direttore artistico della kermesse, già alle prese con l’organizzazione della prossima edizione del Festival.

Carlo Conti: “A Sanremo 2026 voglio portare tanti amici”

In un’intervista rilasciata a Chi, Carlo Conti ha confermato la sua volontà di essere affiancato da volti noti e amici fidati.

“Anche nella nuova edizione accanto a me ci saranno persone a cui tengo” ha dichiarato, lasciando spazio a interpretazioni sul possibile ingresso di Nathalie Guetta nel team. Le trattative potrebbero iniziare a breve, con Conti pronto a contattare l’attrice nelle prossime settimane.

Se l’indiscrezione verrà confermata, l’eventuale presenza di Nathalie Guetta porterà sicuramente un tocco di spontaneità e ironia al Festival di Sanremo 2026. Il pubblico sembra già entusiasta all’idea, mentre cresce l’attesa per la conferma ufficiale. Sanremo non è solo musica, ma anche spettacolo e personalità, e Guetta potrebbe incarnare alla perfezione questo spirito.