Belen e Angelo Galvano sono tornati insieme? Scoppia la lite con Cecilia Rodriguez: tutti i dettagli del gossip.

Il nome di Belen Rodriguez torna a dominare le cronache rosa. La showgirl argentina è stata paparazzata di nuovo al fianco dell’imprenditore Angelo Edoardo Galvano, l’uomo con cui aveva avuto una breve ma intensa relazione terminata lo scorso settembre. La notizia del presunto ritorno di fiamma arriva in un momento difficile per la showgirl, che in questo momento sembrerebbe essere in rapporti tesi con la sorella Cecilia.

Belen Rodriguez e Angelo Galvano di nuovo insieme

Le immagini pubblicate dal settimanale “Diva e Donna” mostrano i due insieme a Milano, sereni e complici, in compagnia della piccola Luna Marì, figlia di Belen e dell’ex compagno Antonino Spinalbese.

Fino a poche settimane fa, Belen aveva dichiarato di essere single e concentrata solo sulla propria crescita personale e professionale. Ma queste nuove foto raccontano un’altra storia, quella di un possibile ritorno di fiamma che sta facendo parlare tutti gli appassionati di gossip.

L’ingegnere Angelo Edoardo Galvano, 35enne siciliano, è un volto riservato ma ormai noto nel panorama gossip per la sua frequentazione con Belen. Dopo la rottura con Elio Lorenzoni, Belen è stata vista accanto ad Angelo per qualche mese, senza mai ufficializzare la relazione. Ora, con queste nuove uscite pubbliche, tutto lascia pensare a un riavvicinamento sentimentale.

Belen e Cecilia Rodriguez ai ferri corti

A rendere ancora più rovente l’attenzione mediatica su Belen è un altro colpo di scena: una presunta lite furiosa con la sorella Cecilia. Le due non avrebbero trascorso insieme le festività pasquali appena passate. Cecilia, infatti, si trovava in Toscana con i genitori e il fratello Jeremias, mentre Belen sarebbe rimasta con i suoi figli… e forse anche con Angelo.

Secondo fonti vicine alla famiglia Rodriguez, alla base del litigio ci sarebbero dei dissapori legati a Ignazio Moser, marito di Cecilia. Belen avrebbe espresso alcune riserve su di lui, e Cecilia, sentendosi attaccata, avrebbe reagito duramente. In un podcast, la sorella minore ha difeso Moser a spada tratta, definendolo “L’amore vero della sua vita“.