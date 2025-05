Belen, il gesto dell’ex verso Cecilia Rodriguez: le sorelle sempre più distanti

Nuovo capitolo dell’affair tra le sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia. Ci sarebbe stato il gesto dell’ex della showgirl, Angelo. Cosa è successo.

Da giorni si rincorrono le voci di una possibile crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, una delle coppie più seguite e amate del mondo dello spettacolo italiano. I due, che si sono conosciuti durante la loro partecipazione al Grande Fratello, hanno sempre mostrato grande complicità, condividendo con i followers momenti della loro quotidianità e progetti comuni. Tuttavia, ultimamente qualcosa sembra essere cambiato: gli scatti insieme si sono diradati e il silenzio sui social ha alimentato i sospetti di una possibile rottura alimentata anche dal recente post di Chechu. In mezzo a tutto questo ci sarebbe anche la presunta rottura con sua sorella Belen…

Rottura tra le sorelle Rodriguez: cosa succede

Cosa sta succedendo all’interno della famiglia Rodriguez? E soprattutto che ruolo stanno giocando le due sorelle Belen e Cecilia? Al momento nessuno dei diretti interessati ha commentato in modo esplicito la situazione ma pare evidente come la crisi tra Checu e il marito Moser possa esserci e, in qualche modo, anche qualche problematica con la nota showgirl argentina.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

A far crescere l’attenzione mediatica è stato anche un dettaglio notato dai fan più attenti: Cecilia e Ignazio non appaiono più insieme nemmeno durante eventi pubblici o uscite con amici, circostanza decisamente insolita per una coppia che ha sempre fatto della trasparenza uno dei suoi punti di forza. Inoltre, un recente post Instagram della bella Chechu, con frasi enigmatiche e toni malinconici, è sembrato un vero e proprio messaggio indiretto su tutta questa situazione.

Belen, il gesto dell’ex Angelo

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato poi, anche un gesto social che non è passato inosservato: l’ex fidanzato di Belen, Angelo Edoardo Galvano, con cui la showgirl è tornata a farsi vedere di recente, ha smesso di seguire su Instagram – come sottolineato da Gabriele Parpiglia citato da Today – sia Cecilia che Ignazio su Instagram, così come Veronica Cozzani, madre delle sorelle Rodriguez.

Una scelta che potrebbe sembrare irrilevante, ma che in un contesto già carico di tensioni è stata interpretata da molti come un ulteriore indizio di frattura. C’è chi ipotizza che dietro al presunto allontanamento della coppia ci siano dissapori familiari, oppure che una crisi più profonda stia agendo nell’ombra. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi…