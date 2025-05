Cambio look per la bellissima cantante Annalisa che ha sorpreso tutti i suoi tanti seguaci per una novità importante che riguarda la sua musica.

Al netto dei tanti rumors relativi alla sua vita privata e professionale, compresi quelli legati alla recente mancata partecipazione tra i big di Sanremo 2025, Annalisa rimane sempre tra le migliori cantanti in circolazione. In questo senso, i suoi seguaci hanno assistito ad una importante novità che la riguarda: un cambio look dettato da una importante news…

Annalisa pronta ad un altro successo

Annalisa è pronta a lanciare il nuovo singolo intitolato ‘Maschio’, e con esso ha scelto di presentarsi al pubblico con un’immagine completamente rinnovata. L’artista, ormai nota per la sua capacità di reinventarsi, è pronta a tornare con una canzone che promette di scuotere le certezze e le aspettative legate ai ruoli di genere, combinando testi diretti e un sound sicuramente deciso.

Annalisa – www.donnaglamour.it

La conferma arriva direttamente dal titolo stesso, ‘Maschio’, che sa tanto di provocazione oltre che di simbolo di una scelta ben precisa fatta dall’artista, sempre più sicura e libera nel raccontare la propria visione del mondo.

Il brano sarà disponibile da giovedì 8 maggio e promette sicuramente di essere un altro grande successo della cantante che senza dubbio ha provato a giocare con i classici stereotipi e ha voluto invitare tutti a riflettere sull’identità personale, al di là delle etichette.

Il look e le reazioni

A rendere ancora più d’impatto questa scelta della cantante è stato il look scelto. Annalisa, infatti, per accompagnare l’uscita del singolo e annunciare la novità ha optato per un post social con una didasclia emblematica: “Anche un maschio a volte piange. #MASCHIO fuori giovedì 8 maggio”.

Nella foto scelta per accompagnare il contenuto, ecco Nali in bianco e nero con un completo maschile dal taglio elegante: giacca sartoriale, camicia sbottonata con sotto una canottiera bianca e bretelle, il tutto completato da un sigaretta tra le labbra e uno sguardo deciso. I capelli, corti e spettinati, sembrano accentuare un’estetica androgina, mentre un tatuaggio visibile sul petto sembra voler aggiungere anche un tocco di ribellione.