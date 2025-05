Momento delicato per Natalia Paragoni che sui social ha fatto capire di aver vissuto qualcosa di molto brutto. Ecco cosa sarebbe accaduto.

Nelle ultime settimane si è tanto parlato della possibilità che la famosa influencer ed ex volto di Uomini e Donne Natalia Paragoni fosse incinta del suo secondo figlio con Andrea Zelletta. Ora, però, qualcosa potrebbe essere cambiato dopo lo sfogo della diretta interessata che ha raccontato di aver avuto un momento negativo.

Natalia Paragoni: le voci sulla gravidanza

Cosa sta succedendo tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta? Chi lo sa. Quello che è certo è che la coppia è stata al centro di diversi rumors di recente, alcuni dei quali anche molto belli e dolci relativi ad una ipotetica gravidanza bis della donna. Dai contenuti social diffusi dai diretti interessati, infatti, qualche fan aveva dedotto la possibile dolce attesa.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta – www.donnaglamour.it

In realtà era stata la stessa Natalia a far intendere che qualcosa potesse essere nell’aria andando a pubblicare uno scatto in costume facendo riferimento al colore azzurro che molti hanno associato, appunto, all’ipotetico arrivo di un bebè maschio dove la piccola Ginevra.

I possibili problemi avuti e una brutta notizia

Le cose, però, almeno allo stato attuale, sembrano essere ben diverse. La Paragoni, infatti, in una serie di stories su Instagram, ha fatto capire di essere alle prese con un momento no. Le sue affermazioni hanno alimentato un terribile sospetto: la coppia potrebbe aver perso il bambino. “Come sto? Grazie per questa domanda, è sempre bello”, ha esordito la ragazza. “Allora, sto bene. Ho passato un periodo un po’ complicato della mia vita, però tutto bene. Diciamo che questo mesetto è stato tosto però ora posso dire che sto bene”.

La donna non è entrata nei dettagli ma ha poi detto: “Non so quando ne parlerò, non so quando me la sentirò di parlarvene. Può darsi che non vorrò parlarne. Non lo so. Per ora preferisco così”. Come detto, il sospetto di molti fan riguarda l’ipotetica gravidanza che sarebbe andata male. Ad alimentare le voci anche una storia social dell’esperto di gossip Amedeo Venza che ha scritto, senza fare nomi: “Momento triste per una coppia molto amata. Avrebbero dovuto annunciare una bellissima notizia, ma purtroppo qualche settimana fa avrebbero perso il piccolo che lei portava in grembo“. Molti hanno associato tali parole appunto alla Paragoni e Zelletta. Staremo a vedere se così è stato.