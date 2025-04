Natalia Paragoni potrebbe essere incinta per la seconda volta: un dettaglio nelle sue foto fa impazzire il web.

Da qualche ora impazza sui social un’indiscrezione che riguarda Natalia Paragoni: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe essere in dolce attesa del suo secondo figlio. Tutto è nato da alcune foto che la modella ha condiviso su Instagram direttamente dalle Bahamas, dove sta trascorrendo una vacanza con il compagno Andrea Zelletta e la loro piccola Ginevra. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’indiscrezione.

Natalia Paragoni: il particolare che non passa inosservato

Tra gli scatti spensierati in riva al mare, uno in particolare ha attirato l’attenzione: in un’immagine di profilo, il ventre di Natalia appare leggermente arrotondato, un dettaglio che ha immediatamente scatenato la curiosità dei fan.

Ad alimentare ulteriormente i sospetti ci ha pensato la stessa Paragoni, aggiungendo nella didascalia del post un cuoricino azzurro, e aggiungendo: “Se non lo sapevate il mio colore preferito è l’azzurro“. Un semplice riferimento a un colore che ama particolarmente, come lei stessa ha spiegato, oppure un indizio nascosto? Il web si divide tra chi è convinto che sia un segnale inequivocabile e chi, invece, preferisce attendere conferme ufficiali.

Un desiderio già espresso in passato

Non è la prima volta che si parla della possibilità che Natalia e Andrea allarghino la famiglia. Nonostante il post parto della prima gravidanza non sia stato semplice, l’influencer ha sempre espresso il desiderio di dare un fratellino o una sorellina a Ginevra. Tuttavia, al momento, la coppia non ha né confermato né smentito le voci.

Ma sarà vero che Natalia Paragoni è in dolce attesa del secondo figlio? Ora non resta che aspettare per scoprire se i fan hanno visto giusto o se si tratta solo di un rumors infondato.