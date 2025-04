Valeria Marini racconta il difficile periodo vissuto a causa della madre: “Situazione pesantissima, volevo scappare”.

Quello che sta attraversando Valeria Marini non è un bel periodo, e di recente ha deciso di aprirsi su un momento estremamente delicato della sua vita privata. La showgirl, attualmente tra le protagoniste dello show di Rai 1 Ne vedremo delle belle, ha rivelato in un’intervista al settimanale Oggi la sofferenza vissuta a causa delle difficoltà affrontate dalla madre, Gianna Orrù. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Il dramma della madre di Valeria Marini: “Volevo scappare”

La madre della showgirl è rimasta vittima di una truffa da 350 mila euro, un episodio che l’ha profondamente segnata, portandola a chiudersi in sé stessa e allontanarsi dai figli.

“Mamma ha alzato un muro con noi tre figli. Non riusciamo più a vederla. Si è barricata in casa“, ha raccontato Valeria, che ha descritto la situazione come “pesantissima“.

Valeria Marini – www.donnaglamour.it

Il peso della sofferenza materna ha avuto un forte impatto anche sulla showgirl, che ha confessato di essere caduta in depressione per empatia con la madre. “Non avevo più voglia di niente. Pensavo di scappare, lasciare l’Italia, rifugiarmi in un’isoletta sperduta…” ha ammesso.

Il ritorno in TV grazie a Carlo Conti

In questo contesto difficile, Valeria Marini ha trovato una luce grazie all’invito di Carlo Conti a partecipare al programma del sabato sera di Rai 1.

“Provo una gratitudine infinita nei suoi confronti. È stato lui a cercarmi e ho accettato subito. Per me significa parecchio: è una rinascita, una ripartenza, sia umana che professionale” ha raccontato la showgirl, che ha rivelato come questa opportunità le abbia ridato energia e voglia di mettersi in gioco.

Oltre alla sua storia personale, Valeria Marini è stata al centro di un acceso battibecco con Patrizia Pellegrino durante una puntata dello show. La discussione, nata in merito ai follower sui social, ha acceso il dibattito anche sul web.