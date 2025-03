La confessione di Valeria Marini su cosa sia accaduto con sua madre negli ultimi mesi e anche diversi aspetti privati tra amore e lavoro.

Non solo la curiosa scenata dietro le quinte a ‘Ne vedremo delle belle’, Valeria Marini ha rilasciato una interessante intervista a Vanity Fair nella quale ha svelato di aver interrotto da qualche mese i rapporti con sua madre, la signora Gianna Orrù. La showgirl ha spiegato cosa sia capitato, le sue emozioni e non solo.

Valeria Marini: la parola “stellare” e l’amore

Tra i tanti passaggi dell’intervista a Vanity Fair, Valeria Marini ha parlato anche dell’amore e del perché spesso utilizzi il termine “stellare”. “Perché stellare indica qualcosa che non è terreno e non è quotidiano: è come se alleggerisse la nostra vita. Le stelle mi fanno pensare a un sogno che si realizza, a delle cose belle. Più ripeto la parola stellare e più mi sembra che i problemi si affievoliscano. Sempre meglio optare per il buon umore e l’ottimismo, perché è quello che aiuta a superare le cose brutte”.

Valeria Marini – www.donnaglamour.it

E sull’amore e il fatto di crederci ancora: “Certo. L’amore esiste ed è là fuori, ne sono sicura: una vita senza amore non sarebbe una vita. Il mio problema è che sono un’ingenua: le mie nipotine ogni tanto mi chiedono se sono grande o se sono una bambina grande”, ha detto la Valeria nazionale.

Il rapporto con la madre

Ben diversi i passaggi legati al rapporto con sua madre, Gianna Orrù. La Marini ha spiegato: “Non sto vivendo un momento facile: non molto tempo fa ho pensato di lasciare tutto perché, dopo che mia madre è stata truffata, si è creata una grandissima frattura nella mia famiglia”. E nel dettaglio sulla mamma: “Non parlo con lei da settembre: non l’ho neanche vista a Natale. La truffa che ha subìto (la donna ha perso oltre 350mila euro in un investimento ndr), l’ha distrutta e isolata. Ho accettato Ne vedremo delle belle proprio per tamponare quel pensiero fisso e ritrovare il sorriso”.

Sul perché non ne abbia parlato prima, la Marini ha detto: “Non l’ho fatto prima perché pensavo di riuscire a superarlo da sola, ma penso che è giusto che gli altri sappiano perché in questo periodo attraverso tanti alti e bassi. Cerco di tirare fuori il sorriso anche per il regalo che mi ha fatto Carlo Conti e la sua squadra, ma non è semplice”.

Questa problematica le ha causato forti conseguenze: “A un certo punto non riuscivo ad alzarmi più dal letto. Mia madre è la mia vita, e ora non parla più con nessuno. Non si è neanche fatta viva dopo che, lo scorso dicembre, ho subìto un’aggressione sulle scale di casa mia: non mi ha chiamata, e questo mi ha distrutto”.