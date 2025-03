Lino Banfi, la nipote attaccata dagli haters: cosa è successo

La nipote di Lino Banfi, Virginia Leoni, è stata presa di mira dagli haters e ha voluto rispondere a tono con un lungo post social.

A dicembre l’aveva presentata al pubblico con grande orgoglio. Stiamo parlando di Lino Banfi ma anche di sua nipote, Virginia Leoni, e soprattutto della piccola bisnipote, Matilde. Proprio la neo mamma ha dovuto fare i conti con qualche haters andando a pubblicare poi un lunghissimo post social di sfogo ma anche per dare un messaggio a tutte coloro che si sono trovate nella sua stessa situazione.

La nipote di Lino Banfi è diventata mamma

La vicenda legata alla nipote di Lino Banfi, Virginia Leoni, nasce dopo le parole relative alle difficoltà per diventare madre. La ragazza, infatti, era entrata molto presto in menopausa e per avere la piccola Matilde aveva dovuto ricorrere alla procreazione assistita. In questo senso, per fortuna, tutto è andato per il verso giusto.

La Leoni è diventata mamma di una bellissima bimba che, appunto, il noto attore ha poi presentato al pubblico con grande orgoglio. Peccato che, come spesso accade, gli haters siano dietro l’angolo. Proprio il modo in cui la donna è diventata madre ha generato tante critiche alle quali la Leoni ha voluto replicare.

Lo sfogo dopo gli attacchi degli haters

“Sono contenta e fiera di aver parlato del mio problema pubblicamente perché so di aver in qualche modo aiutato o semplicemente dato forza a molte altre ragazze. Purtroppo, però, faccio parte di una famiglia in cui due persone sono personaggi pubblici ed è capitato che anche loro ne parlassero in tv così come ho fatto anche io un paio di volte. Tutto bello, ma esiste il lato oscuro della cosa e io cerco di ignorarlo”, ha esordito nel suo post social la Leoni facendo riferimento agli haters.

Di fatto, la donna ha spiegato di ricevere pesanti insulti e accuse: “[…] Devo leggere centinaia di commenti di persone sconosciute che mi dicono che MIA figlia non è mia figlia ma è figlia della donatrice”.

E ancora: “Mi hanno dato della cicciona, brutta e antipatica ma questa è la cosa che mi fa stare più male. Perché so che geneticamente è così, io e lei abbiamo un DNA diverso e questo non potrà mai cambiare. Però lei è MIA FIGLIA. Io l’ho tenuta in pancia per quasi 9 mesi, io l’ho partorita dopo 15 ore di estenuanti spinte e dolore, io le do il mio latte che esce dal mio seno. Voi siete delle persone orribili, cattive e mi fate schifo”. Lo sfogo della donna si è poi concluso: “[…] Ok ora basta, quello che volevo dire l’ho detto, ora torno dalla mia bambina che ha bisogno di me, della sua mamma che la ama da impazzire. Ciao stro**i”.