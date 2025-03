Francesca Sorrentino si è sottoposta ad un intervento al viso: come sta ora, il video

L’ex volto di Temptation e Uomini e Donne, Francesca Sorrentino si è sottoposta ad un intervento di rinosettoplastica funzionale.

La sua recente esperienza a Uomini e Donne non è stata felice. Dopo essere uscita con un corteggiatore, infatti, Francesca Sorrentino ha comunicato la fine della storia. Eppure, via social, la ragazza non si è persa d’animo e, anzi, in queste ore ha raccontato alcune delle situazioni vissute anche di recente che l’hanno vista sottoporsi ad un intervento al viso.

Francesca Sorrentino: da Temptation a Uomini e Donne

Due su due, ma non certo in modo positivo. Le avventure di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne e Temptation Island non sono andate esattamente come la ragazza sperava. La donna aveva preso parte al reality per coppie ma la sua avventura aveva evidenziato problematiche notevoli nella relazione con Manuel Maura.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Da qui, il desiderio di ripartire e la chance a Uomini e Donne datale da Maria De Filippi. Anche in questo caso, però, il suo trono non ha avuto fortuna anche se, alla fine, la ragazza era uscita col suo corteggiatore, Gianluca Costantino. Dopo qualche tempo, però, niente da fare e storia finita.

L’intervento al viso: il video e come sta

La Sorrentino ha comunque proseguito la sua vita raccontando ai fan che la seguono sui social le sue avventure e disavventure. In queste ore, la ragazza ha svelato, tramite un video su TikTok, di essersi sottoposta ad un intervento di rinosettoplastica funzionale.

“Settimana scorsa ho fatto una rinosettoplastica funzionale, vi porto con me il giorno dell’intervento

(in cui stranamente non avevo ansia)”, ha scritto nella caption del post. “Sapevo di dover fare questo intervento da tempo per risolvere in primis problemi funzionali legati alla respirazione e ne ho approfittato di questo periodo di calma prima di riprendere il mio lavoro…”, sono state ancora le sue parole.

Per fortuna, dopo l’intervento, tutto sembra essere andato per il meglio: “Ad oggi sono passati 10 giorni circa dall’intervento, sono stata brava a nasconderlo sui social ma comunque si sarebbe visto, perciò ho deciso di condividere con voi anche questo!!! Ps. Se avete qualche consiglio/raccomandazione da darmi sul post intervento sono qui che vi aspettoooo”, ha concluso mostrandosi nel filmato.