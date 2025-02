Francesca Sorrentino annuncia la fine della conoscenza con Gianluca Costantino dopo Uomini e Donne. Scopri cosa è successo.

Solamente pochi giorni fa è andata in onda la puntata di Uomini e Donne tanto attesa in cui Francesca Sorrentino ha fatto la sua scelta. La tronista ha scelto di uscire dal programma insieme a Gianluca Costantino, nonostante sui social alcuni utenti avessero notato una certa freddezza da parte della tronista.

Poco dopo la registrazione della scelta, sui social hanno iniziato a circolare rumors sulla presunta rottura tra i due, ad appena pochi giorni dalle riprese della puntata. Ma adesso è la stessa Francesca a rompere il silenzio e rivelare come stanno realmente le cose.

La fine della storia dopo la scelta a Uomini e Donne

Francesca Sorrentino ha deciso di rompere il silenzio e raccontare cosa è successo dopo la scelta a Uomini e Donne.

Dopo giorni di speculazioni e gossip, l’ex tronista ha confermato ufficialmente la fine della conoscenza con Gianluca Costantino.

“La mia non è stata una scelta in cui ero sentimentalmente presa. Gianluca l’ho visto solo quattro volte e ho preferito conoscerlo senza forzature“, ha raccontato la Sorrentino.

“Una volta usciti dal programma gli ho detto di conoscerci in tranquillità, senza forzarci di sembrare fidanzati” ha spiegato l’ex tronista.

Francesca e Gianluca fuori da Uomini e Donne

Dopo aver trascorso del tempo insieme fuori dal programma, Francesca si è resa conto che tra loro non c’era la chimica necessaria per continuare la frequentazione. Per questo, ha deciso di interrompere la conoscenza con Gianluca, pur mantenendo un rapporto sereno con lui.

“Abbiamo passato dei giorni insieme, ma non mi sono trovata. Non è stato preso in giro nessuno, siamo rimasti in buoni rapporti, ma non è andata come speravo” ha rivelato. “Speravo che le cose andassero diversamente, ma non è successo purtroppo” ha aggiunto.

Attualmente, Francesca Sorrentino è single, ma non smette di credere nell’amore. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, spera di trovare presto la persona giusta.