È già finita la storia tra Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino di Uomini e Donne? Spuntano i rumors sulla presunta rottura.

Secondo le ultime indiscrezioni, la storia d’amore tra Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino, iniziata a Uomini e Donne, sarebbe già giunta al termine. Dopo una scelta travagliata e l’uscita dal programma insieme, i due potrebbero già aver preso strade separate, suscitando sorpresa tra i fan della trasmissione. A rivelare la notizia è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha riportato i dettagli attraverso il suo account Instagram. Scopriamo i dettagli.

Uomini e Donne: i presunti motivi della rottura tra Francesca e Gianluca

“Francesca e Gianluca non stanno più insieme. Lei è distaccata e non si fa sentire, lo troverebbe pesante” ha annunciato Venza a pochi giorni di distanza dalla registrazione della scelta.

Secondo Venza, la causa principale della rottura sarebbe la distanza emotiva tra i due, con Francesca che avrebbe mostrato un atteggiamento distaccato e poco disponibile nei confronti di Gianluca.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

“Aggiungo che, dal momento che ho imparato a essere obiettivo, vi dico pure che le colpe sarebbero di lei visto che nessuno l’ha obbligata a scegliere. Voci vicine a lei fanno sapere che si è comportata molto male. Lui la chiama e lei fa rispondere le amiche” ha aggiunto.

Questo comportamento avrebbe spinto Gianluca a sentirsi sopraffatto e ad allontanarsi.

Uomini e Donne: la relazione di Francesca e Gianluca

Fonti vicine alla tronista affermano che Francesca avrebbe avuto un ruolo fondamentale nel fallimento della relazione. Pare, infatti, che lei non fosse pronta a portare avanti una relazione seria. La situazione sembra essere diventata insostenibile per il corteggiatore, che avrebbe preso le distanze.

Nonostante i rumor, è ancora troppo presto per avere conferme ufficiali dalla coppia. Non resta che attendere ulteriori sviluppi per capire se i diretti interessati decideranno di smentire o confermare la notizia della rottura. Nel caso in cui le voci fossero vere, chissà se Maria De Filippi offrirà a Francesca un’altra occasione per trovare l’amore nel suo programma Uomini e Donne.