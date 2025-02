Jenny Urtis si sfoga sui social: la paura del suo ex fidanzato e il ricorso allo specialista per superare il timore.

Jenny Urtis, famosa per essere la “chirurga dei vip” e nota per le sue partecipazioni televisive, ha recentemente parlato di un momento molto difficile della sua vita. Dopo aver avuto una relazione con un uomo calabrese, che sembrava perfetta secondo le parole di Fabrizio Corona, la storia d’amore è giunta al termine in modo tragico. L’ex fidanzato di Jenny Urtis, infatti, non ha accettato la fine della relazione e la starebbe perseguitando. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Jenny Urtis rivela i suoi timori

Durante uno sfogo sui social, Jenny Urtis ha rivelato di trovarsi in un periodo molto difficile.

“Non stiamo più insieme. Ho avuto questa relazione con un ragazzo calabrese che è durata un anno e qualcosa. E di recente sto passando un periodo di inferno” ha raccontato Urtis.

Giacomo Urtis – www.donnaglamour.it

La chirurga ha raccontato inoltre: “Di questa persona ho anche molta paura perché io non mi sto liberando. Mi controlla ogni mezz’ora, ogni ora, quello che faccio“. Proprio per tale motivo per Jenny è diventato necessario rivolgersi ad una psichiatra.

Jenny Urtis: la terapia e il percorso verso la guarigione

Jenny Urtis ha sottolineato come l’aiuto psicologico sia fondamentale per superare questo inferno.

“Tra le tante cose ho avuto grossi problemi sul lavoro che addirittura non mi permettono neanche di lavorare, ho problemi psichiatrici, sto andando dalla psichiatra, dalla psicologa, da un po’ di tempo” ha detto la chirurga.

Nello sfogo, Urtis ha anche aggiunto: “Grazie alle medicine le cose stanno andando meglio, ma dalle sue parole non sembra che la situazione si ancora completamente sotto controllo. Sto prendendo psicofarmaci per stare meglio e infatti mi stanno aiutando“.

Intanto i fan restano in attesa di buone notizie e di sapere che Jenny si è liberata della paura dell’ex fidanzato.