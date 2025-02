“Ho avuto problemi psichiatrici”: la confessione di Giacomo Jenny Urtis

Figura sempre molto discussa quella di Giacomo Urtis che in versione Jenny ha fatto alcune importanti rivelazioni private.

Aveva fatto parlare per le rivelazioni su Stefano De Martino e i suoi ritocchi. Adesso Giacomo Urtis torna a far discutere in versione Jenny per via di alcune confessioni molto private che ha voluto fare tramite uno sfogo sui social. Il noto chirurgo ha spiegato di aver affrontato una serie di problematiche importanti a livello personale e professionale.

Giacomo Urtis: le parole sull’amore

Intervenuto via social per fare chiarezza dopo alcune notizie sul suo conto, Giacomo Urtis ha prima di tutto parlato della sua vita privata e di una relazione amorosa terminata di recente. In versione Jenny, ovvero il suo lato femminile, ecco lo sfogo: “Ho avuto una relazione con questo ragazzo calabrese che è durata un anno e qualcosa”, ha esordito.

Giacomo Urtis – www.donnaglamour.it

“Devo dire che è stato un anno di inferno”, ha proseguito Urtis ammettendo le proprie difficoltà ma, almeno all’inizio, senza entrare nei dettagli. “Di questa persona ho anche molta paura perché io non mi sto liberando. Mi controlla ogni mezz’ora, ogni ora, quello che faccio”, ha aggiunto ancora il chirurgo dei vip in modo molto diretto.

I problemi psischiatrici

Dopo aver fatto questa lunga premessa, Urtis ha confessato: “Ho avuto grossi problemi sul lavoro che addirittura non mi permettono neanche di lavorare, problemi psichiatrici, sto andando dalla psichiatra, dalla psicologa, da tre mesi ormai”, le sue parole riprese anche sui social da un account che segue le vicende del chirurgo. “Sto prendendo psicofarmaci per stare meglio e infatti sto molto meglio, mi hanno aiutato tantissimo”, ha aggiunto ancora Jenny. La speranza è che Urtis possa risolvere al più presto ogni situazione legata alla propria salute in primis ma anche quelle legate alla vita professionale visto quanto da lui affermato su Instagram.