Ecco quanto guadagnano i cantanti a Sanremo 2025

Ma quanto guadagnano i vari cantanti per esibirsi al Festival di Sanremo 2025? Ecco quali sono i loro cachet.

Praticamente ogni anno una delle polemiche che investe il Festival di Sanremo è quella relativa ai cachet di qualche protagonista, che sia un presentatore o l’ospite di una serata. Va però sempre ricordato che il Festival è uno degli eventi televisivi in assoluto più seguiti ogni anno e genera ricchi introiti per gli organizzatori e la Rai. Ma a ricevere dei compensi non sono solo i presentatori e gli ospiti ma anche i cantanti: vediamo allora quanto guadagnano i cantanti del Festival di Sanremo 2025.

Festival di Sanremo: quanto guadagnano i cantanti

Il cachet per gli artisti protagonisti al Festival di Sanremo 2025 è lo stesso dell’edizione precedente. Per esibirsi sul prestigioso palco del Teatro Ariston i 29 protagonisti di questa edizione ricevono 3.000 euro a testa: una quota fissa dal valore più che altro simbolico.

Teatro Ariston

In totale però, per l’intero lavoro che porta all’esibizione al Festival, ogni artista riceve un cachet di 53.000 euro. Questa somma serve però a coprire tutte le spese tra cui anche il pagamento di tutti coloro che hanno lavorato per portare la canzone in gara.

Di questi 53.000, come abbiamo detto in precedenza, 3.000 sono destinati al cantante, altri 5.000 euro servono invece a coprire i costi della serata delle cover, quella che per tradizione va in scena al venerdì e nella quale i cantanti si esibiscono in dei duetti con altri cantanti in gara.

Considerando che gli artisti in gara sono 29 (sarebbero dovuti essere 30 ma, come noto, Emis Killa si è ritirato nelle scorse settimane per via dell’inchiesta in cui è coinvolto), la cifra titola che viene investita per i cantanti (e le canzoni) in gara super l’1,5 milioni di euro.