Selvaggia Lucarelli, strano “incontro” con la mamma di Fedez: cosa è successo

Un aneddoto simpatico raccontato da Selvaggia Lucarelli che si è trovata in ristorante con la madre di Fedez, la signora Tatiana.

Il recente attacco a Fedez e Fabrizio Corona potrebbe essere stato solo l’inizio per Selvaggia Lucarelli che via social è tornata a parlare chiamando in causa, in un certo senso, proprio rapper. La penna graffiante ha raccontato un particolare “incontro” avuto in ristorante con la madre di Federico, la signora Tatiana. Non solo. Qualche giorno prima, a quanto pare, avrebbe visto pure la signora Marina, madre della Ferragni…

Selvaggia Lucarelli, l’aneddoto in ristorante

Quando si tratta di raccontare episodi particolarmente strani e anche divertenti, Selvaggia Lucarelli non ha pari. La penna graffiante, infatti, tramite alcune stories su Instagram, ha svelato un particolare aneddoto capitatole in queste ore in ristorante. La Lucarelli ha spiegato di aver visto la madre di Fedez e ha aggiunto dettagli su come sia andate le cose.

Selvaggia Lucarelli – www.donnaglamour.it

La bella Selvaggia ha raccontato l’episodio spiegando come, inizialmente, non avesse capito cosa stesse accadendo: “Aneddotica simpatica: sono a cena in un ristorante in centro con Lorenzo. Davanti a noi un tavolo da sei, vuoto. Arriva un gruppo di donne, si siedono. Iniziano a chiacchierare, c’è una tizia bionda seduta di spalle ma non noto nulla di strano, mi faccio i fatti miei”.

L’incontro con la mamma di Fedez e quella di Chiara

Il racconto della Lucarelli è poi andato avanti sottolineando, con grande ironia, di aver quindi capito di essere stata nello stesso ristorante con la madre di Fedez: “A un certo punto, dopo qualche minuto, la signora bionda di spalle si alza di botto e si gira verso di me. Poi prende la giacca sulla sedia, guardandomi negli occhi come se le avessi sputato nel piatto, a spruzzo. Quindi tutte le sue amiche si alzano di botto e se ne vanno, tipo flauto magico dietro alla bionda, per spostarsi ad un tavolo dall’altra parte della sala”.

La penna graffiante ha spiegato ancora: “Io non capisco cosa sia successo, non ho ordinato nulla che sappia di aglio, non sto mangiando la minestra direttamente dal piatto, boh. Lorenzo non ha neppure una tshirt acrilica comprata a Baku”. Successivamente la rivelazione sull’identità della donna: “Poi una visione. Ho capito. So chi era […]. Tatianaaaa“.

Sebbene la Lucarelli non abbia precisato si trattasse della madre di Fedez, tutto sembra far pensare a lei. Anche perché, nelle stories successive, ecco un altro particolare: “Tra l’altro non ho ben capito cosa stia succedendo ma invece la sera prima di partire per il festival, a Milano, entro in un giapponese sulla strada di casa e a due tavoli di distanza da noi cenava mamma Marina con degli amici”, ha detto la giudice di Ballando facendo riferimento, in questo caso, presumibilmente, a Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni.