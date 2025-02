Tra le favorite per il Festival di Sanremo 2025, Giorgia ha raccontato alcuni retroscena legati alla sua presenza alla kermesse musicale.

Dopo le confessioni sul “no” alla chirurgia estetica, ecco Giorgia aprirsi a tuttotondo in vista del Festival di Sanremo 2025. La cantante sarà tra i protagonisti in gara alla kermesse musicale e, per molti, risulta essere tra le favorite. Eppure, al netto di una grande esperienza, la donna ha raccontato al Corriere della Sera alcune delle sue paure e dei suoi riti scaramantici.

Giorgia, la paura a Sanremo

In gara con ‘La cura per me‘, Giorgia ha raccontato al Corriere della Sera alcune delle sue emozioni in vista della kermesse musicale di Sanremo 2025. Non solo. L’artista, considerata tra le possibili vincitrici del Festival, ha svelato anche delle paure che ogni volta la assalgono quando si tratta di calcare il palco dell’Ariston.

Giorgia – www.donnaglamour.it

Data tra le favorite, la cantante ha ammesso di sentire la pressione: “Non è giusto, è una pressione che non merito. Sono trent’anni che mi faccio il mazzo… adesso possiamo anche dire ‘vediamo come è vestita’, no?”, le sue parole. E ancora sulla sua voce bellissima e le aspettative del pubblico e degli esperti: “Non mi stimola, non mi dà la carica. Mi piace invece sentire la responsabilità dell’affetto del pubblico: è un legame che non ha prezzo. Però questa cosa del fare l’esame bene non mi piace: la musica deve essere emozione. Anche una nota imprecisa ti può emozionare”.

Chi chiama prima di ogni Festival: il retroscena

E a proposito di emozioni, Giorgia ha svelato di avere ancora certe paure ogni volta che calca il palco dell’Ariston: “Io favorita? Faccio le corna, tocco pugnali dorati tibetani… fondamentalmente vorrei non cascare dalle scale…”, ha detto la donna. Poi, parlando di alcuni riti, ecco che l’artista ha svelato di telefonare spesso a Pippo Baudo: “Ogni volta che vengo a Sanremo gli faccio una chiamata puntuale e lui mi conforta”. “L’ho sentito recentemente e ho in programma di chiamarlo tra oggi e domani perché comunque ho bisogno del suo incoraggiamento”, ha rivelato ancora la cantante.