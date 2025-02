La cura per me è la canzone con cui Giorgia si presenta in gara per la quinta volta al Festival di Sanremo 2025: ecco il significato.

Giorgia si presenta in gara al Festival di Sanremo 2025 con la canzone La cura per me. Un brano molto particolare, che a detta della stessa artista deve la sua particolarità all’incrocio di melodia e parole. Vediamo il significato e il testo del singolo.

La cura per me di Giorgia: il significato della canzone

Al Festival di Sanremo 2025 per la quinta volta nei panni di Big, Giorgia prova a replicare il successo di Come saprei, con cui ha vinto nel 1995, con la canzone La cura per me. Scritto dalla stessa artista con Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, il brano parla di amore universale, nei confronti del partner, dei genitori o degli amici, di un sentimento che può trasformarsi in scappatoia dalla paura ma che rappresenta sempre una crescita interiore.

“Più ti avvicini e più io mi allontano

E i ricordi se ne vanno piano

Su e giù come un ascensore“.

Cercare sempre quegli “occhi che fanno da luna“, così da non perdere di vista il faro che indica la strada giusta. Eppure, non sempre è possibile e basta sbagliare ‘incrocio’ per ritrovarsi al buio.

“Non so più quante notti ti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia“.

Vivere aggrappati a un’altra persona, che sia il partner, un amico o un genitore, denota la paura della solitudine. Se così non fosse, in determinate circostanze si compierebbero scelte diverse.

“No che non ho voglia

Non ho voglia di rincorrerti

Seguire la tua ombra e salire fino sugli alberi

Guardando il cielo sapendo che lo stai guardando“.

La cura per me si conclude con una grande consapevolezza: è necessario spegnere la paura di rimanere soli per iniziare a vivere davvero. Giorgia ha parlato così della canzone: “Questo brano racconta alla perfezione i sentimenti di una donna. (…) Si parla di un sentimento che ti lega alle persone, che siano fidanzati, genitori o amici. E questo sentimento evolve con il procedere del brano, cresce ed esplode quando arrivo alla parola ‘paura’. (…) Un testo che narra un processo di crescita interiore“.

La cura per me di Giorgia: il testo della canzone

Dentro la mano una carezza sul viso

Senz’anima questo sorriso

Che hai cercato, che hai cercato…

