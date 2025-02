Tony Effe si sbilancia in tv su Giulia De Lellis: cosa ha detto prima di Sanremo

Potrebbe succedere qualcosa di molto dolce e interessante a Sanremo tra Giulia De Lellis e Tony Effe. Il rapper ha rotto il silenzio in tv.

Si parla di una proposta di matrimonio a Sanremo 2025 tra Tony Effe e Giulia De Lellis. Una notizia non confermata ma che comunque sta tenendo banco da diversi giorni. In queste ore, il rapper ha deciso di rompere il silenzio e lo ha fatto in televisione parlando a ‘La Volta Buona’ in collegamento con la conduttrice Caterina Balivo.

Tony Effe e Giulia De Lellis: aria di proposta a Sanremo

Sono ore di grande attenzione su Tony Effe. Non solo per quanto concerne quella che sarà la sua apparizione sul palco dell’Ariston a Sanremo 2025 ma anche per le questioni personali legati al rapporto con la sua dolce metà, Giulia De Lellis. Da tempo, infatti, si parla di una possibile proposta di matrimonio tra i due.

Una proposta che secondo alcuni potrebbe arrivare proprio durante la kermesse musicale. Sull’argomento, va detto, ci sono solo voci ma lo stesso rapper ha voluto alimentare in un certo senso tali rumors con un “no comment” che è sembrato quasi una conferma su quello che potrebbe accadere. Ad ogni modo proprio Effe è tornato sulla sua dolce metà parlando a ‘La Volta Buona’.

Cosa accadrà a Sanremo: parla il rapper

In collegamento con la trasmissione di Rai 1 con Caterina Balivo, infatti, Tony ha risposto ad alcune domande della presentatrice che ha chiesto novità a livello sentimentale chiamando in causa proprio la De Lellis. “Sta riposando, è il riposo della guerriera”, ha detto sulla fidanzata. E a domanda precisa se la De Lellis fosse una compagna impegnativa, Effe ha aggiunto: “A a me piacciono le donne impegnative e lei è impegnativa perfetta. L’ideale per me”. E ancora: “Mi da una mano nel lavoro e nella vita di tutti i giorni. Impegnativa nel senso che devo essere molto presente per lei”.