Il giovane presentatore Alessandro Cattelan ha fatto il punto su Sanremo 2025 e i recenti infortuni a due big al Festival.

Durante la conferenza stampa in vista della prima serata del Festival di Sanremo 2025, Alessandro Cattelan ha sciolto alcuni dubbi sulla presenza o meno di Fedez al DopoFestival da lui condotto. Ma non solo. Il presentatore, che sarà appunto al timone della trasmissione successiva ad ogni serata della kermesse, oltre che co-conduttore della finale, parlando a Rtl 102.5 si è soffermato anche sui recenti incidenti occorsi a due big in gara, entrambi caduti e infortunati.

Sanremo 2025: infortunio per due big

L’attesa per il Festival di Sanremo 2025 è ormai finita e gli artisti in gara sono pronti a mettersi in gioco con i rispettivi brani. Le emozioni della kermesse musicale sono, però, iniziate già nelle prove dove non sono mancati momenti di grande “pericolo”. La conferma è arrivata con i recenti due infortuni a due big in gara: Kekko Silvestre dei Modà e Francesca Michielin.

Se la Michielin ha preso tutto con ironia mostrandosi addirittura in stampelle, diverso il discorso per quanto riguarda il frontman dei Modà per il quale, ancora ora, ci sono tante perplessità in merito alle sue condizioni. Nelle scorse ore si era parlato di una caduta sul palco, probabimente a causa delle scale, e anche di una costola incrinata. A fornire qualche dettaglio in più ci ha pensato Alessandro Cattelan durante un’intervista a Rtl 102.5.

La spiegazione di Alessandro Cattelan

“Quest’anno il Festival di Sanremo ha una scenografia con delle scale particolarmente ripide, per aumentare il quoziente di difficoltà”, ha detto Cattelan con grande ironia facendo riferimento al doppio incidente avvenuto sull’Ariston durante le prove. “Le scale sono trasparenti e qualcuno è già inciampato. Quest’anno non è Sanremo, ma è Squid Game”, ha aggiunto sempre con grande simpatia. Insomma, è possibile che la colpa degli infortuni ai big di Sanremo sia della scalinata. Vedremo se ci saranno nuovi dettagli più in là.