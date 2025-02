Fedez salta il DopoFestival: arriva il commento di Alessandro Cattelan

Sanremo 2025: Fedez evita il DopoFestival per Selvaggia Lucarelli? Alessandro Cattelan chiarisce le polemiche in conferenza stampa.

Durante la conferenza stampa di presentazione della prima serata di Sanremo 2025, l’attenzione si è subito spostata sul DopoFestival di Alessandro Cattelan e su una domanda che molti si pongono: Fedez ci sarà? Il conduttore ha risposto senza sbilanciarsi troppo, lasciando ancora aperto il dubbio.

Alessandro Cattelan

Fedez al DopoFestival: assente per evitare Selvaggia Lucarelli?

Durante la conferenza stampa, Andrea Parrella di Fanpage.it ha chiesto ad Alessandro Cattelan se fosse vero che Fedez avrebbe deciso di disertare il DopoFestival per evitare un incontro con Selvaggia Lucarelli, presenza fissa nel programma. La domanda non è casuale: tra il rapper e la giornalista ci sono stati scontri accesi negli ultimi tempi, soprattutto sui social.

Il conduttore del DopoFestival ha risposto con cautela, evitando di alimentare ulteriori polemiche: “Non lo so se è vera o no, ma credo che non debba essere vissuto come una corte d’accusa. Non sarà un tribunale quel posto, ma un posto dove divertirsi e scherzare“. Ha poi aggiunto: “Capisco che per quello che è successo recentemente ci si vada a infilare in quell’argomento lì. Ma Selvaggia è una persona intelligente che parla di mille cose, tra cui quest (Fedez, ndr)“.

Il conduttore ha anche sottolineato che, quando ha chiamato la Lucarelli per coinvolgerla nel programma, non sapeva ancora quali sarebbero stati i cantanti in gara a Sanremo. “Ho sempre vissuto Sanremo come spettatore e le polemiche hanno sempre fatto parte di questo spettacolo“, ha detto, minimizzando la questione.

Ma quindi ci sarà?

L’ipotesi di un’assenza di Fedez dal DopoFestival rimane dunque un punto interrogativo. Alessandro Cattelan ha ammesso di non avere informazioni precise: “Sulla presenza di Fedez, non ne so nulla. Non abbiamo ancora scaletta, non dico che facciamo senza scaletta, ma quasi“.