Scopriamo dove vivono Martina Colombari e Alessandro Costacurta: ecco tutto quello che si sa della loro splendida casa in Lombardia…

Sono una delle coppie più solide e amate del jet set italiano, ma avete mai visto la loro casa? Ecco dove vivono Martina Colombari e l’inseparabile marito Alessandro “Billy” Costacurta, un nido chic e super accogliente nel cuore di Milano insieme al figlio Achille!

La casa di Martina Colombari e Alessandro Costacurta a Milano

Sposati da anni, coppia inseparabile e super affiatata, Martina Colombari e Alessandro Costacurta vivono in una casa deliziosa a Milano e in alcuni scatti social hanno mostrato una parte degli interni della loro abitazione.

Martina Colombari

Gli ambienti si presentano molto accoglienti e curati nei minimi dettagli, con una nota dominante: il legno che è elemento centrale di complementi d’arredo e pavimenti. Il parquet regala una calda carezza agli spazi, impreziositi da elementi di design dal sapore moderno e sempre al passo con i tempi.

La zona living a casa di Martina Colombari e Alessandro Costacurta

La zona living della casa di Martina Colombari e Alessandro Costacurta è spaziosa e dotata di tutti i comfort per le pause in totale relax in famiglia, un ambiente in cui non manca tanta luce naturale grazie ad ampie vetrate.

Un morbido divano grigio chiaro al centro dal salone, con un salotto composto da comode sedute e un tavolino in legno dalle linee essenziali posizionato al centro, spiccano nell’arredamento della zona giorno.

In alcuni scatti postati dalla ex Miss Italia spunta anche una bella libreria in legno davanti alla quale, a Natale, si staglia l’albero pieno di luci colorate di casa Colombari e Costacurta.

Il soggiorno si compone di deliziosi tavoli con piano di vetro e sedie imbottite bianche, che riprendono i lineamenti raffinati dei mobili chiari scelti dalla coppia per la loro casa.

Nella zona living non manca una grande tv centrale a parete, il soffitto si presenta chiaro con cornici nere in cui è incastonato il sistema di illuminazione a led…

La cucina di Martina Colombari e Alessandro Costacurta

La cucina scelta dalla coppia ha uno stile moderno, pulito ed essenziale con le sue linee semplici ed eleganti. Il tratto dominante, anche in questo caso, è il legno in perfetta armonia con il bianco dei pensili…

Completano la casa una spaziosa sala da pranzo e un terrazzo con vista mozzafiato sui cieli di Milano, dove Martina Colombari ama allenarsi all’aperto per mantenere la sua forma fisica.

