Il termine perequazione è molto utilizzato nel mondo dell’economia, ma sempre più spesso si usa anche in altri ambiti.

Perequazione è una parola italiana utilizzata prima di tutto nel mondo dell’economia. Questa espressione, però, viene oggi sempre più impiegata anche in altri ambiti tra i quali spicca quello della statistica. Vediamo quindi tutto quello che c’è da sapere su questo termine e scopriamone il significato.

Origini : dal tardo latino “peraequatio –onis”, derivato di “peraequare” che si traduce come “perequare”.

: dal tardo latino “peraequatio –onis”, derivato di “peraequare” che si traduce come “perequare”. Quando si usa : si utilizza in vari campi per indicare in generale una distribuzione più equa. Tra i tanti, viene impiegato in particolare nel mondo dell’economia, ma anche in quello della finanza e della statistica.

: si utilizza in vari campi per indicare in generale una distribuzione più equa. Tra i tanti, viene impiegato in particolare nel mondo dell’economia, ma anche in quello della finanza e della statistica. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: Italia.

Il significato di perequazione

parità dei sessi

Il termine ha iniziato ad essere utilizzato nel mondo dell’economia nel XVII secolo. L’espressione in questione si utilizza in riferimento alla suddivisione in maniera più equa di risorse e oneri. La parola è usata anche per intendere a un pareggiamento dal punto di vista fiscale. Nel mondo della finanza, quindi, si intende l’eliminazione delle ingiustizie nel campo tributario.

In statistica, viene usata anche come operazione con la quale si modificano dati statistici relativi a un certo fenomeno. Tutto questo avviene in modo da eliminare, per quanto sia possibile, gli errori e le irregolarità che quei dati possono contenere.

Nel presente, il termine si usa a volte anche quando si parla di parità dei sessi intendendo una perequazione delle risorse.

Esempi d’uso

Ecco quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere qual è il significato di questa espressione:

“La perequazione fiscale è un elemento di grande rilevanza nel mondo della finanza: dovreste averne sentito parlare visto il tuo percorso di studi”.

“La perequazione è molto importante in tutti i campi”.

“La certificazione della parità di genere è di certo stata un’importante passo in avanti nella perequazione”.

