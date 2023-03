Bonus veicoli sicuri 2023: cos’è, a chi spetta, requisiti e cosa bisogna fare per poterlo richiedere.

Tra i tanti bonus confermati nell’anno in corso, c’è anche il bonus veicoli sicuri 2023, o meglio bonus revisione auto. Di cosa si tratta? Di un piccolo rimborso che serve in qualche modo a compensare l’aumento della tariffa delle revisioni delle nostre automobili e motociclette, scattato ormai quasi due anni fa, nel novembre del 2023. Ma a chi spetta questo parziale rimborso e cosa bisogna fare per richiederlo e ottenerlo?

Bonus veicoli sicuri 2023: come funziona

Come abbiamo già anticipato, il bonus veicoli sicuri non è altro che una compensazione, non di grandissimo valore, del costo della revisione auto. A quanto ammonta? A 9,95 euro. Un rimborso che può essere richiesto fino al 31 marzo 2023 da tutte le persone che hanno sottoposto la propria vettura alla revisione, obbligatoria come previsto dal Codice della strada.

auto porsche

Cos’è la revisione? Si tratta di un controllo periodico che viene effettuato su un’automobile per verificare se rispetta i requisiti di sicurezza e di efficienza previsti dalla legge e per accertare che sia in grado di circolare in modo sicuro sulle strade. In questo controllo, la vettura viene sottoposta ad alcuni test riguardanti soprattutto freni, fari e impianto elettrico, ma vengono controllate anche la carrozzeria e il livello di emissioni dei gas di scarico.

Stando alle attuali norme, la revisione è obbligatoria e deve essere fatta dopo quattro anni dalla prima immatricolazione di una vettura, e successivamente ogni due anni. Quando l’auto supera i test, il proprietario ottiene un’etichetta che dovrà essere conservata come prova del funzionamento del veicolo.

A chi spetta il bonus revisione auto

Il bonus veicoli sicuri spetta ai proprietari di autovetture e motocicli che hanno effettuato la revisione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022. Qual è il costo della revisione? Alla Motorizzazione è di 54,95 euro, nei centri convenzionati di 79,02 euro.

La richiesta può essere avanzata una sola volta a veicolo e può essere inoltrata per le revisioni di autoveicoli fino a 35 quintali, motoveicoli e ciclomotori, oltre a minibus fino a un massimo di 15 posti, e va presentata entro il 31 marzo 2023. A partire dalle 9 del 3 aprile 2023 si potrà invece richiedere il contributo per le revisioni effettuate fino al 31 dicembre 2023.

L’iter per poter chiedere il rimborso è il seguente: il proprietario deve accedere all’apposita piattaforma Bonus Veicoli Sicuri tramite le proprie credenziali SPID; una volta effettuato l’accesso, dovrà compilare il modello, senza necessità di allegare alcunché, nemmeno la ricevuta di pagamento della revisione. Se la richiesta andrà a buon fine, l’accredito sarà effettuato in automatico sul conto corrente indicato al momento della domanda.

Riproduzione riservata © 2023 - DG