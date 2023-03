L’astinenza sessuale volontaria è la nuova tendenza esplosa su TikTok: in cosa consiste? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Su TikTok, ma anche sugli altri social, si sta diffondendo a macchia d’olio una nuova tendenza che, in parte, ha dell’assurdo. Tanti utenti, specialmente giovanissimi, confessano di praticare l’astinenza sessuale volontaria. Vediamo perché lo fanno e cosa dicono le ultime ricerche scientifiche in merito.

Astinenza sessuale volontaria: cosa c’è da sapere sulla tendenza esplosa su TikTok?

Da qualche tempo a questa parte, su TikTok è esplosa una nuova tendenza: l’astinenza sessuale volontaria. Sono diversi gli utenti che, al grido dell’hashtag #voluntarycelibacy, raccontano il motivo per cui hanno deciso di tenersi lontani dai rapporti sessuali. Qualcuno sceglie di aspettare più tempo per vivere l’intimità completa con il partner senza negarsi i preliminari, mentre altri optano per la totale astinenza. I motivi che spingono le persone a sposare questa tendenza sono diversi. La religione non c’entra nulla, si tratta soprattutto di questioni legate alla crescita personale.

Con oltre 178 milioni di visualizzazioni, l’hashtag #voluntarycelibacy vede numerosi video di utenti soprattutto giovanissimi che si dicono contenti della scelta fatta. Qualcuno ammette di praticare astinenza sessuale volontaria perché vuole concentrarsi su se stesso e sulla carriera, mentre altri sottolineano che questa chiusura intima consente di essere presi più seriamente dal partner.

A dedicarsi all’astinenza sessuale su TikTok sono soprattutto gli esponenti della Generazione Z, per lo più ragazze. Queste ultime sostengono che la chiusura intima sia anche un modo per rivendicare il controllo sul proprio corpo e sulla vita sotto le lenzuola.

Astinenza sessuale volontaria: non solo TikTok, i numeri parlano chiaro

L’astinenza sessuale volontaria non è soltanto una banale tendenza di TikTok, ma una pratica scelta da parecchie persone. Secondo uno studio del 2021, condotto su uomini e donne di età compresa tra 18 e 23 anni, le persone hanno rapporti sessuali significativamente meno occasionali rispetto ai giovani adulti del decennio precedente. Non a caso, le ricerche su Google inerenti la chiusura intima sono aumentate del 90%. La ricerca, inoltre, ha evidenziato per il 49% della Generazione Z il sesso al primo appuntamento rappresenta un problema, cosa condivisa anche dal 36% di soggetti tra i 25 e i 34 anni e dal 30% dei 35/45enni.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG