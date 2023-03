Andiamo alla scoperta della casa di Paolo Bonolis e della moglie Sonia, un angolo di paradiso immerso nel lusso e nella modernità!

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono una delle coppie più famose del mondo vip italiano. I due amano condividere sui social molti scatti che li ritraggono durante la loro vita di tutti i giorni, con i figli o mostrando la loro meravigliosa casa. Vi siete mai chiesti dove abita Paolo Bonolis con sua moglie? La loro è una delle case vip più spettacolari in assoluto… beh, che aspettiamo, facciamoci un giro e andiamo alla scoperta della loro reggia romana!

Dove vive Paolo Bonolis: la casa a Roma

Elegante, raffinata, moderna e con tantissimi libri: ecco come si presenta al primo sguardo la villa di Bonolis e della moglie Sonia, situata a Roma presso il Lungo Tevere Flaminio, lo stesso quartiere di Fiorello e di Amadeus!

Il celebre conduttore e showman vive in questa splendida dimora con la compagna e i loro 5 figli, e per questo è molto grande, dotata di tantissime camere da letto.

Letti separati: la casa di Bonolis si è “allargata”

Nel 2022 Sonia Bruganelli ha rivelato che il matrimonio con Paolo funziona anche perché i due dormono in letti separati, annunciando pure il trasferimento in una nuova casa. Ma come stanno davvero le cose? Lo ha spiegato a ottobre dello stesso anno il conduttore.

A Verissimo Bonolis ha detto: “Ho acquistato un appartamento adiacente al nostro, abbiamo fatto una porta, abbiamo ampliato e quindi si sono create più stanze”. Insomma una casa ancora più ampia per vivere i momenti del quotidiano insieme ma pure per avere i propri spazi.

Arredamenti moderni

In generale, la casa è arredata in maniera moderna, e a colpire sono i tanti oggetti per impreziosire la casa, soprattutto nella sala. Troviamo infatti una grossa scritta LOVE, con le lettere accavallate, e un tappeto zebrato che poggia su un parquet scuro e raffinato… e un tavolo davvero particolare, di desing estremamente elegante e contemporaneo: composto da una lastra di vetro, invece dei classici piedini poggia su due grandi lettere bianche, La S e la B. Vi viene in mente niente? Ma certo, sono le iniziali di Sonia!

Ma non è l’unico! In un’altra stanza ecco che troviamo un altro tavolino in vetro, tutto decorato e coloratissimo… talmente bello che piace anche al loro gatto!

Sempre in sala troviamo un divano bianco, molto fine e classico, e un divano retrò. A completare il quadro le mura, di tonalità calde e sull’arancione.

Ecco poi la libreria-studio, una stanza davvero colma di libri, che pare essere la passione della famiglia Bonolis! Sulla cucina invece ci sono poche informazioni, anche se da quello che possiamo carpire su Instagram, sembra essere un luogo ricco di optional ed elettrodomestici all’avanguardia.

Anche il bagno è elegante, con una doccia molto comoda e spaziosa e altri comfort di lusso. E come in tutte le stanze, ecco anche qui un tocco di design, un tappetino che sembra quasi un’opera d’arte!

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG