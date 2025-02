Lo scandalo legato ai Ferragnez torna al centro dei commenti di Selvaggia Lucarelli. L’ultimo attacco a Fedez e Corona.

Tutti parlano del caso Ferragnez dopo gli scoop su Fedez e Chiara Ferragni lanciati da Fabrizio Corona. Dopo i vari commenti di Myrta Merlino e Alfonso Signorini, ecco un nuovo affondo da parte di Selvaggia Lucarelli che, tramite alcune stories su Instagram, non ha fatto mancare durissime dichiarazioni soprattutto verso il rapper, molto spesso oggetto delle sue attenzioni.

Selvaggia Lucarelli, il commento sul gossip e Corona

Attraverso una serie di stories su Instagram, Selvaggia Lucarelli è tornata a commentare il recente scandalo legato ai Ferragnez dopo le informazioni rese pubbliche da Fabrizio Corona. In questo senso, la penna graffiante ha posto l’accento sulle modalità e sull’operato di tali attività ben lontane da quello che dovrebbe essere un sano gossip.

Selvaggia Lucarelli – www.donnaglamour.it

“Gossip non è insultare, minacciare, divulgare materiale privato senza consenso delle parti”, ha esordito. “Intimidire, raccontare particolari intimi della vita sessuale (figuriamoci di sconosciuti), utilizzare espressioni sessiste, volgari e umilianti”. La Lucarelli ha definito questa situazione come una escalation di una divulgazione “violenta” e “senza regole” di informazioni.

L’affondo su Fedez

Nelle successive stories, la Lucarelli ha poi rincarato la dose. Se in precedenza le parole sembravano riferite in generale alla stampa ma soprattutto a Corona, mai citato per la verità, il proseguimento del messaggio è stato evidentemente indirizzato a Fedez. “[…] In tutto ciò, ricordo sempre sommessamente che questo riposizionamento è opera del Falena che gli ha dato il becchime per sfamare il sistema. Sistema che come al solito non ha alcun senso critico. Finché poi non esplode tutto”, ha concluso la penna graffiante sui suoi canali social dando quindi una ulteriore mazzata al duo Fedez-Corona che in questi giorni è sulla bocca di tutti per la questione scandalo e tradimenti.