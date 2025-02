Siparietto a ‘La Volta Buona’ con Mauro Repetto che ha fatto una domanda bizzarra a Miriana Trevisan stupendo tutti i presenti.

Pomeriggio movimentato a ‘La Volta Buona’ dove oltre all’esibizione virale di Flavia Vento, è andato in scena un siparietto davvero particolare tra Mauro Repetto e Miriana Trevisan. La domanda dell’artista alla donna ha lasciato spiazzati i presenti in studio, compresa la conduttrice Caterina Balivo che, va detto, è riuscita a gestire il “gioco” molto bene.

Mauro Repetto a La Volta Buona

Ospite della puntata odierna de ‘La Volta Buona’, nel salotto di Caterina Balivo, Mauro Repetto ha avuto modo di raccontare l’amicizia ritrovata con Max Pezzali e le estati a Riccione con gli 883, Amadeus e Fiorello. Non solo. Per l’uomo c’è stato anche un momento di sorpresa a cui ha fatto seguito un siparietto decisamente bizzarro.

Miriana Trevisan – www.donnaglamour.it

Durante l’intervista, Repetto ha avuto modo di raccontare i momenti vissuti a Riccione con Amadeus e Fiorello dove c’erano anche le ballerine di ‘Non è la Rai’. In questo senso, tra le tante ragazze, Repetto ha confessato di aver avuto una cotta per Miriana Trevisan. Quello che non si sarebbe mai aspettato è che la Balivo gli facesse, si fa per dire, una sorpresa facendo entrare proprio la donna in studio…

La domanda a Miriana Trevisan: le reazioni

Repetto ha spiegato che la Trevisan era proprio di un altro livello e, al netto del suo felice matrimonio – è sposato con famiglia e vive a Parigi – l’uomo non ha fatto mancare con grande ironia e nessuna malizia, anche una battuta proprio diretta alla Trevisan: “Ci posso provare 30 anni dopo?“. La domanda ha spiazzato tutti, la Balivo compresa che, però, ha ricordato al suo ospite i doveri da marito. Dal canto suo, la Trevisan ha reagito col sorriso prendendo come complimento le affermazioni dell’uomo.