Imbarazzo e risate in studio: l’esibizione di Flavia Vento diventa virale

Momento canoro a ‘La Volta Buona’ ma l’esibizione di Flavia Vento nel salotto di Caterina Balivo non ha per nulla fatto centro…

Dopo aver chiesto apertamente un confronto televisivo con un ex collega, Flavia Vento torna protagonista sul piccolo schermo durante l’ultima puntata de ‘La Volta Buona’, trasmissione di Rai 1 con Caterina Balivo. La soubrette, infatti, in vista di Sanremo 2025, si è esibita sulle note di Tropicana ma il risultato non è stato “ottimale”…

Flavia Vento, l’esibizione in Tropicana

Nel corso della recente puntata de ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo, tra gli ospiti in studio si è messa in evidenza Flavia Vento. Durante la trasmissione si stava parlando naturalmente di Sanremo 2025 e per questo la soubrette è stata chiamata alla prova canora sulle note della famosa canzone Tropicana.

Flavia Vento – www.donnaglamour.it

La Vento si è avvicinata al pianoforte per cantare la canzone accompagnata dal maestro Mezzancella e da quel momento è partito lo show. L’interpretazione della donna è apparsa incerta e in parte stonata, con evidenti difficoltà nel seguire il ritmo e mantenere l’intonazione corretta. L’energia del brano, noto per la sua vivacità e il suo spirito estivo, non è stata resa al meglio, lasciando gli spettatori e i presenti in studio perplessi.

Le reazioni in studio: il video

Sebbene la prova sia stata fatta sicuramente in modo ironico, il risultato poteva essere decisamente migliore. la Balivo, dopo aver affiancato la Vento, ha quindi chiesto agli ospiti presenti e ad un esperto musicale, Luca Dondoni, in collegamento un giudizio. Le risposte, manco a dirlo, sono state tra l’imbarazzo e l’ironia. Il video dell’esibizione della soubrette, condiviso in un post su X dalla stessa trasmissione, ha subito ricevuto diverse reazioni anche da parte del mondo social rimasto sorpreso dal “coraggio” dimostrato ancora una volta dalla bella Flavia.