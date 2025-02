L’ex di Shaila Gatta, Alessandro Rizzo, ha ricordato la relazione avuta con la ragazza e ha dato un giudizio su Lorenzo Spolverato.

Non solo il “veleno” all’interno della Casa su Shaila Gatta. L’ex Velina è stata protagonista anche di alcune parole da parte del suo ex, Alessandro Rizzo. L’uomo è stato intervistato da Casa Chi qualche giorno fa ma le sue dichiarazioni stanno tornando in auge in queste ore, comprese quelle che riguardano Lorenzo Spolverato, attuale partner dell’ex Velina.

Shaila Gatta, l’ex ricorda la loro relazione

Intervistato da Casa Chi, Alessandro Rizzo ha ricordato i tempi vissuti con Shaila Gatta e la loro relazione che si è interrotta nel 2017. Secondo il ragazzo, la storia è finita in modo abbastanza normale e sereno ma non sono mancate frecciatine in merito a tante presunte corna subite da parte della ragazza.

Alessandro Rizzo – www.donnaglamour.it

“Io la conosco da quando eravamo bambini e poi siamo stati fidanzati sei anni“, ha esordito il ragazzo che adesso è impegnato con un uomo. “Quando ci siamo messi insieme lei aveva circa 15 anni e io 18 e mezzo. Non ci sentiamo più, noi ci siamo lasciati in una maniera civile, ma sono rimasto sorpreso dal dopo”.

In questo senso il ragazzo ha detto ancora: “Corna? Ci sono stati episodi poco piacevoli, diversi tradimenti purtroppo per me, sempre subiti da me, ora ci rido, ma per me è stato tragico e ho avuto una depressione perché non accettavo le corna e portavo avanti la relazione”, ha concluso l’ex fidanzato di Shaila.

Il commento su Lorenzo Spolverato

Nel corso dell’intervista a Casa Chi a Rizzo non sono mancati anche commenti molto più attuali come quelli su Lorenzo Spolverato, partner della Gatta al GF. “Io la vedo innamorata, ma con lui si è spenta. A me Lorenzo non piace, io dico la verità. Non è una persona che mi piace televisivamente parlando. Io dopo di lei ho ritrovato l’amore”, ha detto Rizzo.