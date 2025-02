Temptation Island, la prima coppia della prossima edizione: l’indiscrezione sul “bis”

Prime voci sulla prossima edizione di Temptation Island: spuntano i nomi della prima coppia che potrebbe partecipare. Si tratta di un bis.

Potrebbe esserci un curioso ritorno a Temptation Island in vista della prossima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia. Dopo la scelta recente a Uomini e Donne, con tanto di confessione sulla prima notte d’amore con il suo nuovo dolce compagno, ecco Martina De Ioannon tornare protagonista di alcune voci piuttosto interessanti…

Temptation Island, l’indiscrezione sulla prima coppia

Manca sicuramente ancora diverso tempo alla prossima edizione di Temptation Island ma già da queste ore filtrano alcune indiscrezioni che coinvolgerebbero Martina De Ioannon, fresca di scelta a Uomini e Donne, di Ciro Solimeno. Per la ragazza sarebbe un ritorno, un bis, per quanto concerne il reality per le coppie.

Filippo Bisciglia – www.donnaglamour.it

Come detto, al momento stiamo parlando solo di voci e indiscrezioni ma secondo alcuni esiste veramente la possiiblità di rivedere Martina nel reality per coppie condotto da Filippo Bisciglia. Sebbene la scelta di Ciro sia stata molto bella, il percorso della ragazza è stato comunque particolare con l’affetto mostrato in modo evidente anche per Gianmarco. Possibile, quindi, che lei stessa possa decidere di mettersi in gioco di nuovo.

La “conferma”

L’indiscrezione su Martina e Ciro è arrivata via social e avrebbe trovato una sorta di conferma dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Un utente ha scritto appunto del possibile approdo a Temptation della neo coppia. La Marzano, senza giri di parole, ha condiviso la storia su Instagram e ha scritto: “Sì. Pare di sì“.

Al momento, lo ribadiamo, si tratta solo di indiscrezioni e rumors non confermati. In un certo senso, però, i fan del programma sarebbero ben contenti di rivedere la De Ioannon nella trasmissione viste le scintille avvenute nella prima esperienza. Staremo a vedere se nuovi dettagli arriveranno più avanti oppure no.