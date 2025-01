Martina De Ioannon rivela i dettagli sulla sua prima notte con Ciro Solimeno: un racconto inaspettato dopo la scelta.

A pochi giorni dalla trasmissione della puntata in cui Martina De Ioannon ha scelto Ciro Solimeno per concludere il suo trono a Uomini e Donne spunta un nuovo racconto dei primi momenti insieme come coppia.

L’ormai ex tronista ha raccontato alcuni dettagli inaspettati della prima notte in hotel passata insieme al fidanzato Ciro, e ciò che è successo ha dell’incredibile. Scopriamo cos’è accaduto.

Un imprevisto che ha spaventato Martina e Ciro

Durante la loro intervista al format Il divano di Witty, disponibile su WittyTv, Martina ha raccontato un divertente aneddoto sulla loro prima notte insieme.

Arrivati in hotel, la receptionist li aveva avvertiti di non tirare una piccola cordicella presente nella doccia, per evitare di attivare un allarme. Tuttavia, la mattina seguente, mentre Ciro si stava facendo la doccia, un allarme fortissimo ha cominciato a suonare.

Martina, collegando l’avvertimento della receptionist, ha subito pensato che fosse colpa di Ciro. Ma quando la voce di un allarme ha dichiarato: “Questo edificio potrebbe esplodere“, la situazione è diventata decisamente più seria.

Una reazione che ha fatto scoppiare il sorriso

Dopo l’allarme, Martina e Ciro sono fuggiti dall’hotel, immaginando che l’edificio fosse in fiamme. Nonostante il panico iniziale, la coppia ha preso la situazione con leggerezza, e Martina ha raccontato che tutto è finito con un sorriso.

Quando la redazione ha chiesto se c’era stato qualcosa di particolare prima dell’incidente, i due sono rimasti visibilmente imbarazzati, rispondendo con un semplice “pollice in su“.

L’amore tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sembra procedere a gonfie vele. Dopo la scelta a Uomini e Donne, la coppia è sempre più unita e il loro rapporto sembra essere solido, divertente e pieno di momenti indimenticabili.