Martina De Ioannon, arriva lo spoiler sulla scelta a Uomini e Donne

Teorie e possibili indizi su quella che sarebbe stata la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne tra Ciro e Gianmarco.

Tutto è pronto per la scelta di Martina De Ioannon, tronista di Uomini e Donne. La ragazza sembra aver preso la sua decisione tra Ciro e Gianmarco. In questo senso, alcune teorie social avrebbero portato ad un piccolo spoiler sulla sua preferenza tra i due ragazzi. Ecco cosa sarebbe filtrato nelle ultime ore secondo i più “attenti”.

Martina De Ioannon, lo spoiler sulla scelta a Uomini e Donne

In queste ore si sta registrando la scelta a Uomini e Donne di Martina De Ioannon. La ragazza è chiamata a decidere tra Ciro e Gianmarco e secondo i più attenti telespettatori in grado di captare ogni indizio, qualche spoiler sarebbe arrivato dalle azioni di chi è vicino alla tronista ed ex volto di Temptation Island.

Maria De Filippi

Secondo quanto riportato da Novella 2000, diversi utenti social avrebbero ipotizzato alcune teorie sulla scelta della giovane Martina. Pare che un’utente abbia scritto alla migliore amica di Martina, Selin, per un in bocca al lupo alla tronista. Nello stesso messaggio si sarebbe parlato dell’ipotetica decisione di optare per Gianmarco. A questo punto, però, pare che Selin abbia rimosso dai follower questa persona che le aveva scritto. Un fatto che potrebbe suggerire quale sia stata la scelta della De Ioannon.

Oltre a questo episodio ce ne sarebbe un secondo che riguarda la madre della tronista. La donna avrebbe votato un sondaggio su chi sperava che la figlia avrebbe scelto. In questo senso, la signora avrebbe optato per Ciro.

Cosa ha fatto la sera prima della scelta

In attesa di conoscere quale sarà stata davvero la decisione di Martina, la certezza è come la ragazza abbia trascorso, almeno in parte, la sera prima del grande giorno.

Dando uno sguardo ai social, la tronista ha deciso di fare due chiacchiere in videochiamata con due amiche: Alessia Pascarella e Jenny Guardiano. Le tre, come è noto, si sono conosciute la scorsa estate a Temptation Island.