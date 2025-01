“Colui che non mi ha mai lasciato”, la foto di Chiara Ferragni 24 anni dopo

La dedica social con tanto di foto speciale di Chiara Ferragni sui social. Lo scatto a 24 anni di distanza dal primo.

Sta tornando super attiva sui social Chiara Ferragni e ogni occasione è buona per un post e una serie di scatti. In questo senso, nelle ultime ore, l’imprenditrice digitale ha voluto omaggiare un suo carissimo amico che da 24 anni le sta accanto con grande stima e affetto. Si tratta di Filippo Fiora, conosciuto alle scuole superiori.

La dedica di Chiara Ferragni

Attraverso un post social con tanto di foto e dedica, Chiara Ferragni ha omaggiato il suo caro amico Filippo Fiora nel giorno del suo compleanno. A quanto pare i due sono estremamente legati fin dal primo giorno in cui si sono conosciuti.

Chiara Ferragni

“Ci siamo conosciuti il nostro primo giorno di scuola superiore 24 anni fa e da allora siamo inseparabili”, ha fatto sapere la Ferragni nel suo post Instagram con la dedica all’amico e imprenditore Filippo Fiora.

E ancora: “Al mio migliore amico, colui che non mi ha mai lasciato e mi conosce meglio di quanto io conosca me stessa, quello su cui posso sempre contare”, ha concluso Ferragni augurando un buon compleanno all’uomo e ricordando anche come Fiora sia l’architetto della sua nuova lussuossima casa di CityLife.

Le foto e le reazioni

Nella dedica social della Ferragni è stato possibile osservare diverse foto del passato e del presente nelle quali si comprendere il grande feeling e l’affetto reciproco tra i due. I seguaci della donna hanno però sottolineato come, probabilmente, molti dei momenti vissuti con Fiora possano aver inciso anche nei dissapori di coppia con Fedez fino al divorzio. “Uno dei motivi della separazione da Federico”, “In pratica hai dedicato più tempo al tuo amico che a tuo marito”, si legge in alcuni commenti.