“Ma lo conosci il rispetto? Io non ti saluto”: Gianni Sperti su tutte le furie

Rabbia e amarezza a Uomini e Donne per alcune situazioni attorno all’ormai ex tronista Michele. La furia di Gianni Sperti.

La situazione legata al tronista Michele a Uomini e Donne si era già fatta difficile nelle scorse puntate ma è giunta definitivamente al capolinea nell’ultima trasmissione mandata in onda. In particolare, il ragazzo ha fatto l’ennesima figuraccia mancando di rispetto, ancora, alla produzione e ricevendo la furia di Gianni Sperti (e di Maria De Filippi).

Maria De Filippi in imbarazzo a Uomini e Donne

Nel corso della recente puntata trasmessa di Uomini e Donne si è tornati a parlare in studio del tronista, ormai ex, Michele. A prendere prima di tutti la parola è stata Maria De Filippi che, purtroppo, ha ammesso di trovarsi in imbarazzo per l’ennesima situazione spiacevole attorno al giovane.

Maria De Filippi

“Io mi trovo in una situazione imbarazzante”, ha esordito la Queen di Mediaset. “Perché ci sono un sacco di persone che lavorano con me che conosco da 20 anni ormai a cui voglio anche bene. E quindi non c’è solo un rispetto lavorativo o professionale, ma c’è anche un bene. E stamattina me le sono trovate tutte sul piede di guerra […]”.

La premessa della De Filippi è stata fatta per raccontare una segnalazione, l’ennesima, ricevuta su Michele, che ha di fatto fatto finire in malo modo la sua esperienza nella trasmissione ricevendo, inoltre, anche il 2 di picche da parte delle ormai ex corteggiatrici.

Gianni Sperti su tutte le furie con Michele

La situazione di Michele ha fatto arrabbiare soprattutto Gianni Sperti che ha sbottato col ragazzo: “Io non ti saluto, io non saluterei fuori uno che mi manca di rispetto”, ha detto. “Ma tu sai cosa vuol dire rispettare le persone? La parola rispetto la conosci? Rispetto per chi monta le tue esterne, per chi ti ascolta per ore la telefono, per chi sta dietro ai tuoi capricci per i capelli che non ti piacciono, tutta la gente intorno a te a lavorare. Ma il rispetto lo conosci?“, ha concluso l’ex ballerino raccogliendo gli applausi dello studio e facendo fare una ulteriore brutta figura a Michele.