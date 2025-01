“Sono scioccata per quello che ho visto”: caos ad Amici, la Celentano sbotta

La maestra Alessandra Celentano sbotta ad Amici dopo alcuni comportamenti degli allievi, in particolare di Trigno.

Sale la tensione ad Amici dove i ragazzi sono stati messi ulteriormente alla prova con la novità del divieto di utilizzo dei telefoni alla sera. Non solo. Gli allievi, per parlare con le famiglie, potranno usare sola una sorta di confessionale. Una situazione che non è piaciuta soprattutto a Trigno che ha reagito in malo modo portando la maestra Alessandra Celentano a convocare tutti in studio.

Amici, la Celentano contro Trigno

Dopo la decisione della produzione di Amici in termini di utilizzo dei telefoni e delle comunicazioni con le famiglie degli allievi, Trigno non ha reagito molto bene e ha provocato la dura reazione di Alessandra Celentano che ha convocato i ragazzi in studio.

Alessandra Celentano

“La produzione vi dà la possibilità di continuare con le vostre telefonate ma nel videobox. Perché questo? Perché come da regolamento, non si può divulgare col telefono dei contenuti sul programma”, ha detto la Celentano.

“Ora, scoperta questa notizia del videobox, ci sono state delle reazioni non opportune”, ha detto ancora la prof. “Io vi faccio vedere questo video. Io sono scioccata da quello che ho visto, vero Trigno?”.

Nel filmato, il ragazzo ha parlato di “carcere” e di privazioni eccessive dando persino un calcio ad una bottiglietta. Un comportamento ritenuto “bruttissimo”, “aggressivo” e “quasi violento” dalla maestra.

Agli allievi non è più consentito l'uso del cellulare e per sentire le loro famiglie la produzione gli ha messo a disposizione il videobox, dopo il primo turno di telefonate… #Amici24 pic.twitter.com/g2bslGk5K9 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 13, 2025

Le parole di Anna Pettinelli e il provvedimento

Lasciando poi la parola ad Anna Pettinelli al suo fianco, in quanto professoressa diretta di Trigno, la Celentano ha chiesto alla collega se volesse prendere dei provvedimenti.

“Io non ho niente da dire. Sono molto delusa, molto molto delusa. Non ti voglio neanche sentire Pietro. Io non ti voglio sentire. Anzi, ti dico questo: la tua maglia è sospesa e non so neppure se te la ridò” ha concluso la maestra Pettinelli uscendo dallo studio arrabbiata con Trigno.

A nulla sono poi servite le parole del ragazzo successive al provvedimento. Il cantante non ha saputo dare giustificazione per quanto detto e fatto con la Celentano, rimasta a parlare con gli allievi, che non ha trovato scusanti.