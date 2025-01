“Ha sempre avuto un’altra”: fango su Fedez, spunta un audio

Ennesima voce relativa al matrimonio, ora finito, tra Fedez e Chiara Ferragni. Ci sarebbe pure un audio decisamente particolare…

Le nozze tra Chiara Ferragni e Fedez sono ormai terminate con entrambi che stanno iniziando una nuova vita. Eppure, il favoloso mondo dei Ferragnez, ed in particolare il loro matrimonio, fa ancora parlare. L’ultima indiscrezione è arrivata da Falsissimo e da Fabrizio Corona che hanno parlato di una donna misteriosa facendo sentire persino un audio…

Fedez e una donna misteriosa: l’indiscrezione

Tutte le vicende legate a Chiara Ferragni e Fedez, come detto, continuano a far parlare. In modo particolare nelle ultime ore, Falsissimo e Fabrizio Corona sono tornati alla carica nei confronti del rapper e di come sarebbero andate veramente le cose tra i Ferragnez durante il loro matrimonio.

Fedez

Attraverso un post Instagram condiviso da Falsissimo e Corona, si legge: “La storia d’amore tra Federico Lucia e Chiara? Non è mai esistita. Lui ha sempre avuto un’altra, una donna che avrebbe potuto rovinarlo. Il terzo suicidio Federico lo ha tentato per lei, proprio il giorno della presentazione del Festival di Sanremo. Vi ricordate le sue condizioni?”.

Nel filmato pubblicato nel contenuto social, si sente anche un audio con la voce di una donna, la cui identità è rimasta non rivelata, dove si sente: “Ma se per anni ti potevo rovinare il matrimonio se volevo…“.

Il Capodanno di Federico ai Caraibi con una bionda

Al momento, però, non si hanno altre informazioni su quella che sembra essere una potenziale sparata contro Federico. L’unica certezza è che il rapper si è lasciato dalla Ferragni ufficialmente e sta provando ad andare avanti.

L’ultima questione “donne” relativa all’artista riguarda il Capodanno ai Caraibi dove è stato pizzicato con una bionda. Al momento, però, anche sulla ragazza non si hanno particolari indizi anche se potrebbe essere Bianca Santoro che da poco ha parlato del rapper in televisione intervenendo a La Volta Buona.